Las cinco frases del discurso del presidente Arévalo en cadena nacional

Durante su intervención en cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo emitió comentarios sobre la fiscal Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana, entre otros.

El presidente Bernardo Arévalo reaccionó este domingo 26 de octubre a la orden emitida por el juez séptimo de Primera Instancia Penal Fredy Orellana, para que el Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desconozcan a los funcionarios electos por el partido político Movimiento Semilla, entre estos, el presidente Bernardo Arévalo.

El presidente remarcó que hubo intentos para manipular el proceso electoral de 2023, y que se pretendió impedir la inscripción de candidatos legítimos, "comprando apoyo de alcaldes y líderes locales, intentando comprar votos. Y cuando todo falló, hicieron hasta lo imposible para intentar impedir la toma de posesión".

En su alocución, Arévalo manifestó las siguientes frases:

“ "Porras, Orellana y sus demás patéticos conspiradores, han creado un contexto de terror para abrirse camino y hundir a Guatemala. Y lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia, y procurando obtener falsas confesiones y denuncias como instrumentos para un golpe de Estado". ” Sobre la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana, entre otros.

“ La embestida judicial que están alzando ahora mediante acciones ilegales evidencia la misma intención: impedir el rescate de las instituciones democráticas, crear condiciones para corromper los procesos de elección de órganos de justicia y control previstos para 2026, y enterrar desde ya la posibilidad de elecciones libres, transparentes y justas en 2027 ” Sobre la resolución emitida por el juez Orellana para declarar la nulidad de Semilla

“ Quieren hundir a Guatemala. El objetivo de Porras y demás golpistas es perpetuar la impunidad de los ladrones del dinero de todos, de los narcotraficantes, de los pandilleros y de sus aliados políticos. ” Sobre la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, entre otros.

“ Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo en Guatemala. ” Arévalo tras agradecer apoyo de la OEA, UE y ONU.

“ Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que, conforme a la ley, proceda a su inmediata destitución y, al mismo tiempo, exhorto a la Corte de Constitucionalidad a garantizar la debida ejecución del amparo que protegió los resultados electorales de 2023, incluyendo la aplicación de todas las medidas que hagan cumplir su resolución. ” El presidente sobre el juez Fredy Orellana

MP reacciona

En el texto publicado en redes sociales, el MP indicó que "la Constitución Política de la República establece con total claridad que el Ministerio Público tiene la función de investigar los delitos y garantizar el estricto cumplimiento de la ley, sin subordinación alguna".

Asimismo, precisó que las declaraciones de Arévalo "evidencian su intención de interferir en la acción penal y de procurar impunidad, intentando desacreditar a la institución que tiene el deber constitucional de investigar los hechos de corrupción que afectan al país y que involucran a instituciones y funcionarios del Ejecutivo".