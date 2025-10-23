Juegos CA: Guatemala festeja más medallas en tenis, triatlón y remo

-

Y como si nada, poco a poco algunos deportes empiezan a bajar el telón de su competencia en los XII Juegos Centroamericanos 2025. Guatemala pudo festejar unos metales más en diferentes disciplinas, algo que lo deja a un pasito de llegar al bicentenario de medallas.

La natación ha sido uno de los deportes donde nuestro país ha podido conseguir más preseas. Solo Érick Gordillo se colgó siete oros e impuso hasta tres marcas centroamericanas. El tenis también se despidió con victorias y el futbol 11 dejó buenas sensaciones con la clasificación de la Selección Sub-21.

En el grupo A, la Azul y Blanco aseguró su clasificación al vencer 2-0 a El Salvador en el estadio Cementos Progreso. Ariel Lon y Diego Fernández anotaron los tantos para el conjunto dirigido por Willy Coito. La Sele tendrá que esperar hasta el viernes para conocer a su rival. Podría ser Costa Rica o Panamá.

¡¡GUATEMALA A SEMIFINALES!!



Los anfitriones cerraron su actividad en el Grupo A derrotando 2-0 a El Salvador, los "Chapines" llegaron a 6pts y pasan como líderes de grupo.



⚽️ 39´ Selvin Sagastume

⚽️ 53´ Diego Fernández#UnidosPorElDeporte #JCA2025 pic.twitter.com/ltWoFK9ntN — Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025 (@guatemala2025) October 22, 2025

La modalidad de Copa de Naciones cerró la actividad del tenis de campo, destacando la presea dorada que ganó Guatemala en la categoría femenil con el equipo conformado por Andrea Weedon, Gabriela Rivera, Deborah Domínguez y María Ramos. En la rama masculina, nuestro país sumó la plata con Rafael Botrán y Sebastián Domínguez.

Dos oros más consiguió Guate en la natación. Ambos fueron en 4x100 metros relevo combinado. El equipo femenil quedó primero con un tiempo de 4:21.18 y registró un nuevo récord en la región. Y los hombres celebraron tras detener el reloj en 3:51.88.

En el único día de competencia del triatlón, la guatemalteca Marlen Abigaíl Aguilar completó la prueba en el mejor tiempo de la jornada (1:09.16) y se adjudicó el metal más preciado ante el aplauso de todos en Amatique Bay, en Izabal.

Empezó fuerte el remo



Oros en individual femenino y doble par ligero masculino y femenino para Guatemala



Leslie González / Nicolle Gonzalez



Francesco Alonzo / Edizon Guoz



Honduras se quedó con el oro individual gracias a Elian Ávila pic.twitter.com/v6ZPRrWRI3 — Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025 (@guatemala2025) October 22, 2025

El remo también arrancó su competencia y Guatemala ya empezó a cosechar medallas. Se logaron oros en individual femenino, además de doble par ligero masculino y femenino. El equipo nacional es conformado por Leslie González, Nicolle González, Francesco Alonzo y Edizon Guoz.