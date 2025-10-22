Chumil: "Competir hombro a hombro con los grandes fue mi mejor recuerdo"

-

Sergio Chumil, quien este año hizo historia al ser el primer guatemalteco en terminar una "Vuelta de las grandes", la de España, y que recientemente se colgó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, nos contó que estos días está disfrutando mucho a su familia.

El pedalista, de 25 años, oriundo de Tecpán, Chimaltenango, compartió sus vivencias en un homenaje que le hicieron en la aldea El Camán, en Patzicía. Amable como siempre, posó para las selfies y saludó a uno por uno de los participantes en la actividad.

Pasados los días... ¿Cómo valora la participación en la Vuelta a España?

Fue un reto bastante duro y complicado. Creo que como equipo (Burgos Burpellet BH), tuvimos un poco de mala suerte por no haber competido al cien por ciento en lo físico, si embargo, en lo personal, muy feliz de haberla terminado.

Chumil estuvo presente en una actividad, junto a su esposa Ixchel. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

¿Qué momento o recuerdo atesorará más?

Competir con los grandes, estar hombro a hombro y ver cómo es que ellos aguantan con el pasar de los días cada exigente etapa, no bajan los brazos pese a las condiciones de la competencia.

¿Qué es lo que más le ha gustado de este año en lo deportivo?

Haber terminado bien mi temporada con el equipo de España, es algo que me ha gustado hasta ahora. Me siento contento y motivado a seguir.

¿Cuál fue el momento más duro durante la temporada?

Fue la semana que pasé enfermo durante la Vuelta a España, sin duda fueron de los días más duros de mi vida, gracias a Dios lo superé y cumplí mis metas.

¿Qué ha aprendido más en Europa?

Es muy buena la experiencia cada día, hasta de los entrenos. Correr en Europa me ha hecho leer mejor las competencias y analizar bien cada movimiento que hago, con más paciencia.

¿Qué retos enfrenta un ciclista guatemalteco en el internacional?

Algo de lo más difícil es estar lejos de mi familia, mi casa, mi país, al final es complicado y complejo, pero gracias a Dios siempre recibo fortaleza de mi familia y eso me hace seguir.

El guatemalteco tuvo una gran temporada en Europa con su equipo, el Burgos Burpellet. (Foto: Archivo)

¿Qué sintió haber sido parte de la inauguración de los Juegos Centroamericanos?

Participar en el encendido del pebetero fue muy emocionante, con otros buenos deportistas. También saber que hay muchas personas que están pendientes de mí. Se los agradezco.

¿Cómo se siente representar a Guatemala en escenarios internacionales?

Muy feliz de ser guatemalteco y un orgullo ver que ahora varios países a nivel mundial nos reconocen y saben que somos una nación donde también hay ciclismo y cultura por este deporte.

¿Qué metas hay para el próximo año?

Seguir preparándome de la mejor manera y poder estar en las mejores condiciones para seguir sumando victorias para el equipo y para Guatemala.

¿Qué mensaje les daría a los jóvenes que sueñan con ser ciclistas profesionales?

Que sueñen en grande siempre, que entrenen porque ese es el camino, también cuidarse en lo físico y pedirle a Dios que los acompañe en todos los caminos.