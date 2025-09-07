Después del golpe, Guatemala debe levantarse: ¡A vencer o morir en Panamá!

-

Guatemala se juega la vida ante la favorita Panamá en un partido crucial por la clasificación al Mundial 2026. Descubre la previa, el análisis y por qué este encuentro en el Rommel Fernández es "todo o nada" para la Bicolor. ¡No te pierdas los detalles de esta 'final'!

Hay momentos en los que no importa más que mostrar carácter, levantar la cabeza y salir al todo o nada. Esa hora llegó para la Selección de Guatemala que se juega la vida ante la favorita Panamá en el casi imbatible estadio Rommel Fernández.

#Panamá apela a jugar mucho tiempo en la zona de #Guatemala. Presión alta, intensidad y automatización de salida en la práctica que observé esta noche en el estadio Rommel Fernández. pic.twitter.com/TTVJFDeG7P — Rudy Martínez (@RudyEstuardo) September 7, 2025

Se esperaba que ese partido decisivo para la Bicolor llegara jornadas más tarde, tal vez en el Mágico González ante El Salvador o en el Cementos Progreso ante los mismos canaleros en noviembre.

Pero, la bofetada que nos dieron los cheros hace unos días (0-1) puso a tambalear la ilusión mundialista de entrada. Ahora, Guatemala debe sumar sí o sí para mantener vivo el sueño de estar en Unidos 2026.

Una derrota, incluso, aleja a la Azul y Blanco de la segunda casilla, esa en la que se puede pelear por el repechaje.

¡LA SELE RUMBO A PANAMÁ! ✈️ pic.twitter.com/iBk1IobcyC — Andres ADF (@andresNadf) September 7, 2025

Tena cargó con la responsabilidad de la derrota ante El Salvador y dijo que se había equivocado con un jugador (no dio nombre). Hoy no tiene margen de error, Guatemala debe hacer un partido perfecto en una cancha de la que se fue goleada 3-0 en el 2023.

Se mantendría la base de los once iniciales, con Nicholas Hagen, Aarón Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales, Jónathan Franco, Rodrigo Saravia ocuparía el puesto del lesionado Stheven Robles, Olger Escobar, Rudy Muñoz, Óscar Santis y la duda sería si se mantiene Rubio Rubín en el centro del ataque o ese lugar podría ser ocupado por Darwin Lom.

17 victorias tiene Panamá para encabezar la serie de 42 partidos sobre Guatemala, que registra 15. Además, han empatado en 10 ocasiones.

Ante un rival al que no le ha podido ganar desde el 2005, cuando Gonzalo Romero hizo aquel gol agónico para que la Selección siguiera en ruta al Mundial de Alemania 2006. Después de ese emotivo momento han sido 11 derrotas y 3 empates.

Por si fuera poco, Panamá llega obligada a ganar, después de haber debutado con empate sin goles ante Surinam como visitante. Es un duelo crucial para Guatemala en la ronda final de la eliminatoria. ¡A vencer o a morir!