Pese a endurecimiento de medidas antimigrantes, Guatemala no prevé caída de remesas

Las autoridades esperan que el crecimiento en el envío de divisas que se registró el año pasado sea menor durante 2026.

A pesar del reciente endurecimiento de las medidas contra la migración tomadas por el Gobierno de Estados Unidos, el país no proyecta que se reduzca el envío de remesas durante este año.

La información fue confirmada por Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria, sin embargo, se prevé este año la desaceleración del crecimiento que hubo en 2025.

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció el pasado 14 de enero que se suspendería de forma indefinida el otorgamiento de visas para inmigrantes para 75 países, incluida Guatemala, medida que entró en vigencia el 21 de enero último.

Guatemala está en el grupo de 75 países a quienes Estados Unidos decidió pausar la emisión de forma indefinida de visas de inmigrantes. (Foto: Archivo / Soy502)

El argumento del mandatario Trump es que los inmigrantes "deben ser económicamente autosuficientes y no suponer una carga financiera para los estadounidenses".

Debido a esa disposición, el Departamento de Estado lleva a cabo "una revisión de las políticas, normativas y directrices para garantizar que los inmigrantes procedentes de países de alto riesgo no utilicen las prestaciones sociales de Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública".

La medida se une a otras que incluyen el aumento de redadas para detener a migrantes indocumentados en ese país y la amenaza de la administración central de retirar fondos federales a las llamadas Ciudades Santuario si no disminuyen sus políticas en favor de la inmigración.

No se prevé caída de las remesas

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, fue consultado si estas medidas afectarán en la proyección en el crecimiento que se tiene para las remesas durante este año.

Explicó que durante el 2025 se recibieron US$ 25,530 millones (Q 195,559.8 millones), y para 2026 se espera recibir unos US$ 26,800 (Q 205,288 millones), lo que significa que el Banguat proyecta un crecimiento de un 5 % en un valor central del envío de remesas.

"Es difícil, de alguna manera, pegarle al centro. ¿Cuánto vamos a crecer?, depende mucho de las políticas migratorias que esté tomando Estados Unidos", reconoció el funcionario.

Alvaro Gonzáles Ricci, presidente del Banguat, explicó que a pesar de la situación que se vive en Estados Unidos no se espera que el envió de remesas caiga. (Foto: Wilder López / Soy502)

Agregó que el mismo presidente Trump anunció que era la primera vez en 50 años que la migración neta era negativa a pesar de que las deportaciones han sido menores que en otros Gobiernos.

"La proyección la vamos a seguir monitoreando. El mensaje más importante es que las remesas no van a disminuir, no hay proyección que haya reducción en las remesas, simplemente se va a desacelerar el crecimiento, pero esas remesas van a seguir viniendo", apuntó González Ricci.

Durante el 2025, el crecimiento en el envío de remesas con relación a 2024 fue del 18.7 %, por lo que un crecimiento del 5 % en el envío de divisas desde Estados Unidos para este año sí representará una desaceleración del crecimiento

El presidente del Banguat explicó que algo que puede suceder es que ante la disminución en el ingreso de migrantes a Estados Unidos habrá escasez de trabajadores y probablemente los sueldos suban.

"Entonces, aunque haya menos migrantes, seguramente están mandando un poco más de dinero. También este impuesto que entró en vigencia del 1 % —en el envío de dinero—, no va a tener un impacto significativo en la cantidad de remesas que recibe el país", añadió el funcionario.