Ingreso de remesas en 2025 fue el más alto en la historia del país

El dato es el más alto registrado en la historia del país.

El Banco de Guatemala (Banguat) publicó el cuadro oficial del ingreso de remesas familiares del 2025 y confirma que el país recibió durante el año pasado US$ 25,530.2 millones (Q 195,561.3 millones).

El dato es el más alto en toda la historia del país y superó a 2024 por US$ 4,020 millones (Q 30,793.2 millones), lo que representa un aumento del 18.7 % en el envío de remesas desde los Estados Unidos.

El mes en el que se registró el envío de remesas más alto durante el 2025 fue octubre con US$ 2,390.00 millones (Q 18,307.4)

Los datos de Banguat muestran que en 2025 en todos los meses se registró un aumento en el envío de remesas en comparación con el mes del año anterior, el promedio mensual de aumento fue de US$ 335.01 millones (Q 2,566.2 millones).

La cifra con la que se cerró 2025 fue muy cercana a la proyectada por el Banguat, pues en diciembre pasado proyectó que se cerraría con US$ 25,597.1 millones (Q 195,817.8 millones), es decir, una diferencia del 0.26 %.

El Banguat considera que durante este año las remesas puedan crecer, pero no a un ritmo tan alto como el que se registró en 2025, pues se proyecta que el incremento de 2026 respecto al año pasado sea de un 5 %.

Dicha información fue confirmada por el presidente del Banguat Álvaro González Ricci, durante la presentación de los resultados macroeconómicos de 2025 y las perspectivas de 2026.

El funcionario también señaló que no esperan que el efecto del impuesto del 1 % a las remesas vaya a impactar de forma significativa, pero que sí puede provocar "temor entre la comunidad migrante", pues se desarrollará en un ambiente de incertidumbre.