¿Cuál es el perfil de las personas afectadas por las nuevas disposiciones de EE. UU.?

La medida que entrará en vigencia la próxima semana, se mantendrá por tiempo indefinido.

Las medidas de frenar las visas para personas que buscan vivir permanente en Estados Unidos pueden afectar puntalmente a dos perfiles de personas en el país, los que buscan una reunificación familiar y quienes buscan asilo en ese país.

Este es el análisis que hace el experto en temas migratorios Fernando Castro, quien resaltó que "lo que sucede es que el Gobierno de Estados Unidos ha tomado esta medida como una acción para poder hacer una revisión de los casos de otorgamiento de visas".

"En esto salen afectados las personas que estuvieran solicitando asilo y las que estuvieran en proceso de reunificación familiar. Son afectadas especialmente quienes buscan reunificarse", explicó el experto.

Las personas pueden pedir asilo por distintas razones, por ejemplo, porque su vida o libertad corran peligro, mientras que la reunificación familiar se da cuando alguien que vive en otro país busca reencontrarse con un familiar que ya reside en Estados Unidos.

El Gobierno del presidente Donald Trump endurece las medidas para desincentivar la migración. (Foto: Archivo / Soy502)

"La suspensión no afectará a los solicitantes de visas de no inmigrante, como las de tránsito, trabajadores temporales, turismo o negocios. Es una regulación que entrará en vigencia por tiempo indeterminado y afectará las visas que quienes buscan la residencia permanente", precisó Castro.

El experto destacó que "lamentablemente" lo que no ha hecho el Gobierno estadounidense es generar una campaña informativa para aclarar las dudas y sobre todo que se informe de una forma oficial que es lo que implica la medida.

Agregó que lo ideal sería que se precise cuáles serán las personas que serán afectadas directamente con la medida y que se informe de forma oficial que es lo que deben hacer las personas.

Medidas no afectarían remesas

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, consideró que las disposiciones adoptadas por las autoridades estadounidenses no tendrán un efecto directo en las remesas que recibe el país.

"La restricción anunciada aplica únicamente a las visas de inmigrante, particularmente para quienes buscan trasladarse a Estados Unidos con fines laborales de manera legal", puntualizó el funcionario.

Agregó que "a la fecha, no se ha informado por cuánto tiempo se mantendrá la suspensión en la emisión de este tipo de visas" y que "es importante precisar que las visas de negocios y de turismo no están contempladas dentro de esta medida y continúan emitiéndose con normalidad".

"Esta disposición no tiene impacto en el flujo de remesas hacia Guatemala, ya que quienes las envían son personas que ya residen y trabajan en Estados Unidos", destacó González Ricci.

Buscan desincentivar migración

Castro agregó que las acciones que está llevando a cabo la administración de Donald Trump buscan mermar lo que es la migración regular porque "lo trata de evitar es que las personas lleguen a Estados Unidos y sean una carga social para el Gobierno".

La pausa en el procesamiento de visas para personas que buscan residir en Estados Unidos entrará en vigencia la próxima semana. (Foto: Archivo / Soy502)

"Hay restricciones para que las personas con sobrepeso, con problemas cardíacos o con diabetes, ya que estarían excluidas. Es un tema que también puede ser una medida de presión para los Gobiernos", indicó el experto.

Señaló que lo que Estados Unidos busca es que los Gobiernos generen desarrollo, porque de no hacerlo "la migración puede dar un repunte porque no hay fuentes de trabajo".

Disposición

El Gobierno de Estados Unidos anunció el 14 de enero que pausara el procesamiento de visas para las personas que buscan residir de manera permanente en Estados Unidos en 75 países, medida que afecta a Guatemala.

El Departamento de Estado de ese país precisó que la medida entrará en vigencia el próximo 21 de enero y será "hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraigan riqueza del pueblo estadounidense".