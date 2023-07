"Es un país muy abierto a los extranjeros": colombiana habla sobre Guatemala

-

Anyi Rodriguez reside en Guatemala pues el amor la llevó a mudarse al país de la eterna primavera, a través de su cuenta de Tik Tok describe cómo son los guatemaltecos y su día a día.

La colombiana habló de sus impresiones acerca del país y abrió la conversación acerca de cómo son los nacionales con los visitantes.

Todo surgió por un comentario que le dejó un seguidor, el cual decía "el país más abierto a los extranjeros que conozco, ojalá así fueran todos".

"Este mensaje sí lo quiero recalcar porque Guatemala sí es un país muy abierto a los extranjeros, nos reciben de una manera muy especial, son muy amables, son muy atentos, así no lo conozcan a uno, están para ayudar, del tiempo que llevo aquí la gente es muy dada, es muy lindo que en un país extraño para uno, que lo reciban a uno demasiado bien, lamentablemente así no son todos los países porque he escuchado eso, que a veces tratan mal a los extranjeros pero por ello hay mucho extranjero viviendo acá, aman a la gente, cómo los tratan, cómo los hacen sentir, eso sí lo recalco, Guatemala tiene personas muy encantadoras y qué bueno", afirmó.

Como era de esperarse, muchos guatemaltecos le dieron las gracias. "gracias por hablar así de mi Guatemala", "¿Por qué eres tan hermosa Anyi?", "Todos son bienvenidos" y "gracias por tu concepto" fueron algunos mensajes.

