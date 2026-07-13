Guatemala podría ser sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Tras cumplir todos los requisitos y entregas de candidatura por parte de los Comités Olímpicos Nacionales, Panam Sports oficializó a estas tres ciudades como candidatas para la máxima cita juvenil del continente el 2029.
OTRAS NOTICIAS: Juramentan a atletas que competirán en Santo Domingo 2026
Tras el éxito de Cali 2021 y Asunción 2025, tres ciudades han sido confirmadas como candidatas para albergar los III Juegos Panamericanos Junior 2029: Ciudad de Guatemala, Rosario, Argentina y Ciudad de Panamá.
En el proceso de elección, el Comité Olímpico Argentino, el Comité Olímpico Guatemalteco y el Comité Olímpico de Panamá cumplieron con todos los requisitos solicitados por Panam Sports, que incluía entre otras cosas, la presentación de un dossier y el presupuesto operativo estimado.
Tras esta oficialización, se integrará una Comisión de Evaluación la cual procederá a la revisión de los dossiers presentados y se harán las visitas técnicas respectivas a cada una de las ciudades.
La votación final para determinar la ciudad sede de los III Juegos Panamericanos 2029, se realizará en la LXIV Asamblea General de Panam Sports que celebrará en Lima, Perú, los días 27 y 28 de agosto de este año.
*Con información de Panam Sports