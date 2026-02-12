Guatemala proyecta crecimiento agrícola con la 22 edición de la AGRITRADE Expo 2026

-

La plataforma de agronegocios más relevante de la región centroamericana inicia su fase operativa con el objetivo de superar las metas de exportación y consolidar la oferta exportable en mercados de Norteamérica y Europa.

El sector agroexportador de Guatemala ha puesto en marcha la maquinaria organizativa para la vigésimo segunda edición de la AGRITRADE Expo & Conference 2026, el evento cumbre para el comercio agrícola de Centroamérica.

Tras un cierre sólido en 2024, donde las exportaciones del sector superaron los 5 mil millones de dólares, los organizadores han fijado la mirada en marzo de 2026 para fortalecer la competitividad del país.

La planificación, que comenzó con 10 meses de antelación, busca articular a productores nacionales, proveedores de servicios y compradores internacionales en una estrategia integral de crecimiento económico.

El AGRITRADE se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. (Foto: Agexport/Soy502)

Una vitrina de innovación

La sede del evento será nuevamente el Centro de Convenciones Santo Domingo del Cerro, en Antigua Guatemala, del 18 al 20 de marzo de 2026.

Esta ubicación estratégica recibirá a una robusta delegación de participantes, proyectando la asistencia de 150 compradores internacionales de alto nivel, procedentes principalmente de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea.

El montaje contará con cuatro áreas de exhibición que albergarán más de 170 stands, donde 130 empresas expositoras mostrarán la diversidad productiva del país, que abarca desde vegetales y frutas frescas hasta flores de corte, plantas ornamentales y productos con valor agregado como la miel y el cacao.

La diversidad productiva del país se lucirá en el AGRITRADE 2026. (Foto: Canva/Soy502)

Darío Urdaneta, director de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), destacó la relevancia de este encuentro para la economía nacional.

"AGRITRADE Expo & Conference se ha vuelto en un referente a nivel regional en materia de agronegocios. Es una plataforma porque facilita la entrada a nuevos mercados a los productores y exportadores. Además, contribuye a la diversificación de la oferta exportable con productos de calidad e inocuidad y fomenta la innovación en el sector agrícola", señaló Urdaneta.

El potencial del mercado

La edición 2026 no solo se enfoca en la exhibición, sino en el análisis de datos para optimizar las exportaciones. Según la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, Guatemala movilizó más de 6,325 millones de kilogramos de productos agrícolas recientemente, pero existe un margen de expansión considerable.

Urdaneta enfatizó que la nación tiene las condiciones para rebasar los 5,226 millones de dólares en ventas al exterior si se aprovechan nichos específicos.

Un caso emblemático es el del aguacate, que presenta una demanda masiva en el mercado estadounidense, supeditada a los avances en protocolos fitosanitarios.

El aguacate es uno de los productos con más potencial en EE.UU. (Foto: Canva/Soy502)

Al respecto, el directivo explicó que "Guatemala tiene la capacidad de superar los 5,226 millones de dólares en exportaciones agrícolas si aprovecha las oportunidades en mercados estratégicos".

"Un ejemplo claro es el aguacate. Solo en 2023, Estados Unidos consumió más de 3 mil millones de libras y en 2024 importó 3,877 millones de dólares, lo que demuestra el enorme potencial si logramos avanzar en protocolos de admisibilidad y adaptarnos a sus exigencias", detalló.

Epicentro de la especialización cafetalera

En el marco de esta gran convención agrícola, se desarrollará la cuarta edición del Coffee Trade, un espacio especializado gestionado por el Comité de Cafés Diferenciados de Agexport.

Este evento paralelo busca elevar el perfil del café guatemalteco tostado y molido, conectando directamente a los productores de regiones emblemáticas como Huehuetenango, Atitlán y Antigua con tostadores y compradores que valoran la trazabilidad y la sostenibilidad.

La agenda incluirá cataciones, ruedas de negocios y subastas diseñadas para maximizar el valor de cada libra exportada.

Sergio Mazariegos, coordinador del Comité de Cafés Diferenciados de Agexport, subrayó la ventaja competitiva de la producción local en este foro especializado.

"El café guatemalteco es considerado uno de los mejores del mundo por su complejidad en taza, su equilibrio entre acidez, cuerpo y aroma, y por la diversidad de perfiles que ofrece gracias a sus distintas regiones productoras. Esa riqueza natural, sumada al conocimiento técnico de nuestros productores, nos permite competir en los mercados más exigentes", enfatizó.

En ese contexto, AGRITRADE 2026 se perfila como el catalizador definitivo para la modernización y el éxito comercial del agro centroamericano.