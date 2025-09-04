El Salvador en la mira: La Sele busca el primer paso hacia United 2026

-

La Selección Nacional tuvo su último entrenamiento ayer por la tarde previo a encarar el debut en la última ronda de las eliminatorias mundialistas rumbo a United 2026, frente a El Salvador.

Contrario a lo que se especulaba, la Bicolor no se trasladó al estadio Cementos Progreso, sino que ultimó los detalles necesarios en las instalaciones de Centro de Alto Rendimiento de la zona 15 capitalina.

Durante el ensayo, se pudo ver a todo el grupo en sintonía, ya con la mente puesta en lo que será el encuentro frente a los salvadoreños, y se dejó entrever el posible once titular del técnico Luis Fernando Tena.

¡APERTURA DE PUERTAS!



ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ ᴇʟ ꜱᴀʟᴠᴀᴅᴏʀ

️ ꜱᴇᴘ.

⏱️:ᴘᴍ

️ᴄᴇᴍᴇɴᴛᴏꜱ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱᴏ#VamosGuate #ModoSelección #UnidosGuate pic.twitter.com/LhvKTvKlO8 — FFG (@fedefut_oficial) September 3, 2025

El timonel mexicano despejó cualquier duda que hubiera en la portería, pues confirmó que Nicholas Hagen, quien superó recientemente la lesión que lo alejó de la fase final de la Copa Oro hace unos meses, será quien defenderá los tres palos de la Sele.

De ahí en más, no debería de haber mayores cambios en el once, que podría tener la vuelta de Nathaniel Méndez-Laing como extremo por la izquierda, acompañando en el frente de ataque a Óscar Santis y Rubio Rubín o, en su defecto, tener a Rudy Muñoz en esa posición.

El otro gran cambio sería en el medio campo, donde Stheven Robles acompañaría a Jónathan Franco, con Olger Escobar más adelantado.