Guatemala presenta su nuevo Plan Maestro de Turismo 2026-2036

Guatemala oficializó la presentación del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 (PMTS), una herramienta que orientará el desarrollo turístico del país durante los próximos diez años bajo un modelo participativo y sostenible.

El documento fue construido junto a más de 2 mil participantes en los 22 departamentos, incluyendo comunidades, autoridades ancestrales, emprendedores, cámaras empresariales, academia y entidades gubernamentales, con la facilitación del INGUAT y el acompañamiento técnico de ONU Turismo.

(Fotografía: Wilder López/ Soy502)

Un mapa estratégico para el turismo del futuro

El PMTS establece objetivos medibles, indicadores de impacto y cuatro estrategias centrales:

Gobernanza turística: coordinación institucional, descentralización y más participación ciudadana.

Desarrollo de la oferta turística: conectividad, inversión sostenible y profesionalización del sector.

Sostenibilidad turística: conservación del patrimonio natural y cultural, inclusión social y educación ambiental.

Mercadeo turístico: posicionamiento de Guatemala en mercados nacionales e internacionales.

(Fotografía: Wilder López/ Soy502)

Voces del proceso

Harris Whitbeck, director general del INGUAT, señaló que el Plan refleja "una visión construida de manera participativa y transparente", basada en las experiencias de quienes viven y trabajan del turismo en los territorios.

“El Plan es una herramienta alineada con los desafíos y oportunidades del país, destacando el potencial de Guatemala en la región. ” Gustavo Santos , director regional para las Américas de ONU Turismo.

Jaime Mayaki resaltó el carácter integral del proceso, mientras que Verónica Pinilla presentó la estructura final del Plan: 4 estrategias, 17 lineamientos y 103 acciones, además de 12 metas estratégicas, 81 indicadores de seguimiento y 36 indicadores de impacto.

Una hoja de ruta colaborativa

El INGUAT reafirmó su compromiso de liderar la implementación del PMTS, destacando que el documento "pertenece a los sectores involucrados y refleja las voces y aspiraciones de quienes participaron en su construcción".

El Plan se concibe como un instrumento vivo que buscará fortalecer la gobernanza, el financiamiento público-privado y la toma de decisiones basada en datos para avanzar hacia la visión proyectada al 2036.