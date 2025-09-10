Juan Monge: “Guatemala puede llegar a ser un paraíso para la inversión extranjera”

-

En el marco de ENADE 2025, Juan Monje, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), resalta las condiciones que posicionan al país como un destino competitivo. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Por qué este ENADE se centra en la inversión extranjera directa?

Lo estamos dedicando a la inversión extranjera directa porque Guatemala tiene muchas ventajas. Yo soy un amante de mi país, sueño con una Guatemala sin conflictos, donde podamos ponernos de acuerdo, aprender a trabajar con quienes piensan distinto y lograr que el sector privado y el sector público colaboren para mejorar.

Lo que hace FUNDESA es precisamente eso: es un puente de comunicación entre lo que vemos en el sector privado y lo que puede ejecutar el sector público. FUNDESA está integrada por empresarios a título personal, no representamos empresas ni gremios. Nuestra labor es dar herramientas al sector público para encontrar soluciones a distintas problemáticas. Por eso FUNDESA se ha convertido en un referente en investigación y ejecutor de proyectos como Guatemala no se detiene.

—¿Por qué ahora la inversión extranjera? ¿Qué los impulsó a elegir este tema?

Durante años, y con lo que se ha desarrollado en Guatemala no se detiene, hemos visto cambios positivos. Se avanzó en digitalización de procesos y hoy existen ventanillas únicas que agilizan trámites.

Guatemala tiene una gran ventaja desde los años del conflicto armado. Mientras en otros países de Centroamérica el sector privado se fue y hoy sus empresas son extranjeras, en Guatemala permanecimos. Las empresas siguen siendo guatemaltecas, lo que nos da fortaleza en muchos indicadores. Tenemos una macroeconomía estable, inflación baja, crecimiento económico superior al de otros países y una ubicación geográfica envidiable, pues estamos a dos horas del mercado más grande del mundo. Pero, además, tenemos acuerdos con otros países que no tienen esa relación.

Asimismo, contamos con el marco de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria de Guatemala, en donde uno de sus frutos es la inversión de Estados Unidos en Puerto Quetzal, al que seguirá Puerto Santo Tomás. Esto muestra que las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Los empresarios guatemaltecos seguimos invirtiendo porque creemos en el país y porque existen condiciones.

Tenemos una población laboral, con promedio de edad de 27 años, más de 34 mil graduados, entre técnicos y profesionales, listos para trabajar y un crecimiento industrial sin precedentes. Claro, aún hay retos como el tránsito vehicular, infraestructura y otros. Estas condiciones han mejorado y con lo que falta por hacer, nos convertiremos en el paraíso para la inversión extranjera.

¿Cuál es la importancia de los invitados especiales a ENADE 2025?

A este ENADE viene el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Dominicana era un país muy parecido a Guatemala antes de que él asumiera la presidencia. En tres periodos de gobierno logró ordenar de tal forma que hoy, en inversión extranjera, República Dominicana es cuatro o cinco veces más grande que nosotros. Hay mucho que aprender de esa experiencia.

Por otro lado. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Qué significan las políticas de la administración Trump? ¿Dónde podemos aprovechar todo lo que ocurre geopolíticamente como país? Por eso también traemos a Pippa Malmgren, economista, asesora geopolítica y experta en tecnología, para que entendamos realmente quiénes somos y qué está pasando en el mundo.

¿Qué estrategia se va a usar para atraer esa inversión?

Ya tenemos ventajas como la estabilidad macroeconómica, ubicación estratégica y talento joven. El reto está en mejorar la infraestructura. El año pasado recibimos US$1,694 millones en inversión extranjera; este año serán cerca de US$1,800 millones. Actualmente, hay 31 empresas en sectores como alimentos, energías renovables, tecnología y manufactura, así como muchos proyectos concretos que tienen la oferta de parques industriales únicos.

Se avecinan mejoras como la modernización de Puerto Quetzal en 24 meses con el apoyo de Estados Unidos. También avanzamos en digitalización, alianzas público-privadas como la autopista Escuintla-Puerto Quetzal y proyectos de ciudades intermedias. Si logramos consolidar estas iniciativas y mejorar la calificación ante las calificadoras internacionales, Guatemala estará muy cerca de alcanzar el grado de inversión.

Una de las primeras acciones es que tenemos que luchar fuertemente por una implementación efectiva y buena de la ley de infraestructura vial.

Por aparte, contamos con una de las legislaciones y sistemas más modernos del mundo en electricidad. Pero estamos creciendo y también debemos avanzar en licitaciones de proyectos eléctricos como la PEC-5, culminar la integración de ventanillas únicas y consolidar la digitalización, que ya incluye el timbre electrónico del Colegio de Abogados.

Hay que facilitar exoneraciones a los parques industriales para atraer inversionistas. Si logramos concretar proyectos como reactivar el sistema ferroviario de carga y de pasajeros, la conexión puerto a puerto y el anillo periférico regional, el país cambiará de inmediato.

—¿Cómo ven los inversionistas extranjeros estas condiciones?

De repente, la visión difiere poco. Así como nosotros seguimos invirtiendo, ellos ven oportunidades. Ejemplo de ello es Yazaki, que opera en San Marcos y planea triplicar su producción. También hay planes para puertos y aeropuertos privados, además de nuevos proyectos carreteros.

Un ejemplo que no se está contando es que la industria bancaria está creciendo un 40% y eso, que no estamos tomando en cuenta a los bancos locales, el banquero internacional está viniendo.

En construcción, por ejemplo, los edificios se venden desde los planos, algo poco común en otros países donde hay muchos edificios vacíos.

Aun así, Guatemala necesita reformas jurídicas profundas, reglas más claras y un sistema de transparencia que no bloquee la ejecución pública, sino que la haga efectiva.

—¿Cuál es la importancia de este ENADE?

Este ENADE busca establecer una hoja de ruta y acompañar al inversionista en sus procesos. No solo decimos "venga e invierta", sino "venga, invierta y lo acompañamos para que todo funcione bien". Eso hicimos con Yazaki y lo haremos con otros proyectos.

Además, es clave impulsar el desarrollo de ciudades intermedias, para que la inversión no se concentre únicamente en la capital. Queremos que llegue también a las comunidades.

—¿En conclusión, ¿qué se espera de este ENADE?

El objetivo es claro: identificar las ventajas del país para ofrecerlas al inversionista extranjero, así como los retos pendientes para ponerlas en condiciones óptimas. ENADE no transforma a Guatemala de un día para otro, pero plantea cómo debemos cambiar y construye la hoja de ruta para lograrlo.