Percepción de la corrupción: Guatemala se ubica en el puesto 142 de 182 países

-

El país ha logrado aumentar su calificación por segundo año consecutivo.

Según la organización Transparencia Internacional, Guatemala sumó 26 puntos de 100 posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) lo cual la coloca en el puesto 142 de 182 países evaluados durante 2025.

A pesar de la baja puntuación obtenida por el país, esta representa un aumento de 1 punto en comparación con 2024, cuando se reportaron 25 y Guatemala se ubicó en el puesto 146 de 180 que se evaluaron ese año.

En la página electrónica oficial de Transparencia Internacional se precisa que durante 2023 Guatemala solamente sumó 23 puntos y se ubicó en el puesto 154 de 180 países evaluados.

Es decir, en comparación con hace dos años, Guatemala ha sido ponderada con dos puntos más y ha avanzado 12 puestos en el ranquin mundial.

#Guatemala ocupa el lugar 142 de 182 países evaluados en 2025 en el Índice de Percepción de la Corrupción.





Según Transparencia Internacional, la puntuación de cada país es una combinación de al menos tres fuentes de datos extraídas de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes, que son recopiladas por diversas instituciones como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

Lo califican como positivo

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el comisionado Nacional Contra la Corrupción, Julio Flores Reyes, calificó la ponderación de Guatemala en el Índice de Percepción de la Corrupción como "una mejora importante".

"No es del azar que deriva de este esfuerzo, sino del liderazgo del Organismo Ejecutivo, del involucramiento de la ciudadanía y, por supuesto, del acompañamiento de los medios de comunicación", afirmó el comisionado.

Flores Reyes señaló que antes de que empezara la administración del presidente Bernardo Arévalo, de 2014 a 2023, "la tendencia era clara, cada año había mayores niveles de corrupción y se llevó al mínimo histórico de 23 puntos".

"En el primer año del Gobierno se logra un primer hito, que fue reconocido internacionalmente, que era no solo detener esa tendencia, sino aumentar en la evaluación que hace el índice. En ese momento fuimos uno de los únicos cuatro países que cambió una tendencia negativa" afirmó el funcionario.

Agregó que durante el 2025 surgió el reto de mantener ese comportamiento positivo y "se obtuvo una segunda mejora en la evaluación del IPC".

Desde 2014 hasta 2023 #Guatemala experimentó una caída en su puntuación del Índica de Percepción de la Corrupción.





"Quiero enfatizar que es el segundo año consecutivo que se logra una mejora. Es la primera vez que sucede en la historia de Guatemala. Nunca antes el Gobierno había mejorado dos años seguidos", explicó Flores Reyes.

Se debe seguir trabajando

El presidente Bernardo Arévalo fue consultado sobre cómo personas cuestionadas que participan en los procesos de postulación a cargos en instituciones del Estado pueden afectar y poner en riesgo a Guatemala en el IPC.

"Precisamente por eso nosotros hacemos el llamado a que este es el momento en que tenemos que poner atención", respondió el mandatario.

Agregó que Guatemala viene de un proceso de descenso en las ponderaciones ante el IPC y que lo que su administración ha hecho "se está reconociendo" porque "no solo se cortó la tendencia, sino que se empezó a revertir"

Arévalo reconoció que, si bien comienza a verse una mejora en la calificación y el ranking, "todavía falta mucho trabajo" y que se tiene que trabajar en el marco institucional para consolidar los avance.

"La Comisión Nacional funciona en el ámbito del Organismo Ejecutivo; necesitamos que esto sea parte de una política mucho más integral", declaró el ministro, al referirse a que hay una iniciativa de ley que busca crear la Secretaría Nacional Contra la Corrupción.

Durante una conferencia de prensa el comisionado Julio Flores Reyes y el presidente Bernardo Arévalo se refieron al Índice de Transparencia Internacional. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Agregó que en este momento se está en proceso de elección de candidatos para integrar instituciones del Estado clave para el país y es responsabilidad de la ciudadanía observar los procesos para impedir que "llegue gente corrupta a esos puestos".

"Por eso pedimos que haya más gente honesta, que se salga a participar y ponga sus nombres para ser electos en estos puestos. Necesitamos que los guatemaltecos y los profesionales honestos voten con la brújula ética para lograr que Guatemala siga avanzando en este proceso", afirmó Arévalo.

Trabajo de la Comisión

Durante su intervención, Reyes Flores informó sobre el trabajo de la comisión en dos años de trabajo y afirmó que se han presentado más de 400 denuncias de corrupción debidamente fundamentadas.

"Esto equivale —desde que asumió la administración— a que cada dos días el Ejecutivo detecta, fundamenta y presenta una denuncia de corrupción", precisó el comisionado.

Agregó que los datos evidencian el grado de sistematización de la corrupción que hay en la administración pública.

El comisionado resaltó que esto "demuestra la complejidad del trabajo que se debe hacer para arrebatar de las manos de los corruptos las instituciones que por décadas habían estado capturadas".