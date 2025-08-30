La nueva apuesta del Gobierno para combatir la corrupción

-

Para combatir la corrupción, el presidente Bernardo Arévalo propone crear una nueva entidad.

El Ejecutivo busca añadir una secretaría a su estructura y así fortalecer la lucha contra la corrupción, una promesa que hizo el presidente Bernardo Arévalo desde la campaña electoral.

Durante un acto en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario indicó que el propósito es dar vida a una entidad permanente que permita "institucionalizar la transparencia".

Esta se denominaría Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia y para su creación sería necesario modificar la Ley Orgánica del Ejecutivo. Por ello, se prevé presentar una iniciativa ante el Congreso.

“ Esto se suma a nuestra voluntad de cumplirle al pueblo de Guatemala, creando las bases para una institucionalidad transformada de sostener formas transparencia del ejercicio público ” Bernardo Arévalo, presidente de la República

En lugar de la Comisión Presidencial

Durante la actividad, se recordó que desde 2001 los gobiernos han creado varios entes temporales centrados en combatir la corrupción, como la comisión presidencial que hoy en día dirige Julio Flores.

El mismo comisionado explicó que con la nueva secretaría se busca recoger el enfoque actual de la lucha contra ese flagelo, "como la creación de 67 oficinas de probidad y la presentación de cuatro iniciativas de ley anticorrupción".

Por su parte, Arévalo manifestó que, de aprobarse su propuesta, la entidad contaría con un personal permanente, que sería capacitado y especializado para prevenir la corrupción e impulsar la rendición de cuentas en el aparato estatal.