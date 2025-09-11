Guatemala Raceway vive cuarta jornada de Motoaceleración

-

El Campeonato Internacional de Motoaceleración 2025 dejó interesantes resultados tras la realización de la cuarta fecha en la pista Guatemala Raceway, kilómetro 75.5 carretera a Puerto Quetzal.

La jornada fue realmente intensa, con la participación de más de 100 pilotos que se dieron cita en el cuarto de milla, pese a que la lluvia evitó que se cumpliera toda la agenda.

Por la gran cantidad de pilotos que se suman jornada a jornada del certamen, la organización dividió a todos los participantes en 13 categorías, esto por las características de su motocicleta y la velocidad que pueden llegar alcanzar.

Solo se realizaron siete divisiones, ya que la inclemencia del tiempo se hizo presente, y los organizadores decidieron reprogramar las carreras restantes para guardar la seguridad de los deportistas.

De esta manera, las seis divisiones restantes están programadas para correrse la mañana del 19 de octubre, cuando se cumpla la quinta fecha del certamen. Luego, se daría paso a la competencia respectiva de la jornada.

A pesar de estos inconvenientes, varios fueron los pilotos que brillaron con luz propia. En 125 cc. Stock, fue Sergio de León quien se llevó la victoria; una situación similar vivió Danilo Díaz, quien triunfó en 150 cc. Fábrica.

En 150 cc. Stock, Gerber Morales subió a lo más alto del podio de vencedores, mientras que Gerber Mejía se llevó el primer lugar en 150 cc. Modificada.

En una de las divisiones más rápidas del evento, Erick Vásquez triunfó en NS/Duke 200 cc., y José Arana conquistó el primer puesto de la división 125 cc. / 400 cc. En la esperada Súper Bike, Alejandro Hernández terminó en la primera posición.

El evento iba a la mitad de su realización, cuando la intensa lluvia se presentó, y se tomó la decisión que las seis categorías restantes se realizaran en la próxima competencia.