Guatemala reporta un incremento del 9% en turismo en este 2026

  • Por Redacción comercial
12 de febrero de 2026, 11:02
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Guatemala ha iniciado el 2026 con resultados positivos en el comportamiento del turismo, lo cual se suma al desempeño de los últimos años. En 2024 el turismo internacional creció 15%; en 2025 registro un incremento del 11%, consolidando una tendencia sostenida de recuperación y expansión del sector.

Este 2026 se espera que estos números sigan aumentando. En enero, el país registro 304 mil 118 visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento del 9% en comparación al año pasado, cuando se registraron 279 mil 639 turistas.

Este incremento equivale a 24 mil 479 visitantes en un solo mes y confirma que enero ha dado pauta de un año con crecimiento sostenido y expansión regional sólida.

Estos resultados demuestran estabilidad en la demanda, fortalecimiento de mercados clave y mayor posicionamiento del país en la región.

El dinamismo estuvo impulsado principalmente por los mercados de América Central representando un 62% de las llegadas; seguido por turistas provenientes de México, Estados Unidos y Canadá concentró un 24%.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) destaca incrementos desde Honduras, México y Estados Unidos, siendo mercados estratégicos para el país.

La meta del Inguat para este 2026 es llegar a los 4 millones de extranjeros visitando Guatemala.

