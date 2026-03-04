Los Taxistas del Viejo: ¿qué pasó con la audiencia de etapa intermedia?

-

Los integrantes de la banda conocida como "Los Taxistas del Viejo" están acusados de múltiples delitos, entre estos asesinato, asociación ilícita y más.

La audiencia de etapa intermedia en contra de los integrantes de la estructura "Los Taxistas del Viejo" quedó suspendida.

La banda está acusada de varios hechos, entre estos el intento de asesinato en contra de un alcalde así como de un comerciante y de un maestro, así como un robo violento en San Marcos.

El Juzgado Noveno Penal, a cargo del juez Guillermo Luna, programó la audiencia para el próximo 7 de abril a las 9:00 horas.

En ella se espera que la Fiscalía contra el Crimen Organizado presente la investigación en contra de los acusados y que el juez Luna decida si estos deben enfrentar juicio por los delitos de asesinato, asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato.

Los acusados

Wiliam Roberto Florián Tuch

Esteban González Castro

Jordy Edin Enrique Canales Rivas

Edvin Emiliano Alonzo Solís

Eugenio Rigoberto Coy Can

Noe Amilcar González

Pedro An Beb

Cristofer Alexander An Ramírez

Los taxistas del viejo acusados de varios delitos. (Foto: Soy502/archivo)

Intentaron asesinar a alcalde

Respecto al intento de asesinato en contra de un alcalde, en la audiencia se reveló que la estructura quería asesinar a Rony Galicia Herrera, jefe edil de San Pedro Necta Huehuetenango.

De acuerdo con la investigación, los sicarios estuvieron siguiendo al alcalde varios días, mientras visitaba la capital entre octubre y noviembre de este año. De hecho, intentaron asesinarlo cinco veces, pero no lo lograron.

Según lo detallado en la audiencia, la estructura estuvo vigilando al alcalde por varios días, siempre por órdenes del líder: Julio Valentín Monroy López.

Uno de los días en que intentaron matar al alcalde fue el 21 de octubre pasado, cuando este se encontraba en una reunión en el Congreso de la República. Los sicarios lo tenían vigilado y quería atentar en su contra al salir del Palacio Legislativo, pero se retiraron de zona 1 al notar presencia policial.

"El día 6 de noviembre, a las 22:00 horas se conciertan y se encuentran siguiendo un vehículo color azul, donde está el objetivo, una persona de sexo masculino, le quieren dar muerte, logran establecer que el mismo ingresó al hotel Holiday Inn en la zona 10, acciones que realizan bajo la instrucción de "El Viejo", por razones ajenas a su voluntad no logran el objetivo trazado", leyó el agente fiscal.

Pero ese no fue el único día, pues al día siguiente lo intentaron de nuevo.

Los Taxistas del Viejo intentaron matar al alcalde de San Pedro Néctar, Huehuetenango, según la imputación del MP en la audiencia de primera declaración.



Vía: @drivera_soy502



: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/fthmNWsEWU — Soy 502 (@soy_502) December 16, 2025

"El día 7 de noviembre vuelven a intentarlo. Se conciertan varios de ellos, para darle seguimiento a la camioneta que llevan días siguiendo, toda vez que tienen como objeto atentar en contra de la persona que se conduce en ese vehículo, por causas ajenas no logran ejecutar", dijo el agente fiscal en la imputación.

Luego el MP imputó que también intentaron asesinarlo el 17 y 18 de noviembre.

"Por lo que vuelven a intentarlo el 17 de noviembre, siendo aproximadamente las 15:00 horas, ubicados en diferentes lugares de la ciudad de Guatemala, con el objeto de darle seguimiento a la víctima, por factores externos no logran ejecutarlo. El 18 de noviembre, siendo aproximadamente las 8:30 horas se conciertan y tenían conocimiento que saldrían de un hotel de la zona 1, pero no logran darle muerte", detalló.