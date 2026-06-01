Finales de la NBA 2026: calendario completo, fechas y horarios de Spurs vs Knicks

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Las Finales de la NBA ya están definidas. Los San Antonio Spurs y los New York Knicks se enfrentarán por el campeonato a partir del miércoles 3 de junio, con la franquicia texana disfrutando de la ventaja de localía gracias a su mejor récord durante la temporada regular.

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La serie se disputará al mejor de siete partidos bajo el tradicional formato 2-2-1-1-1. De esta manera, los Spurs albergarán los juegos 1, 2, 5 y 7, mientras que los Knicks serán locales en los encuentros 3, 4 y 6 en el emblemático Madison Square Garden.

Nueva York se ganó un lugar en la lucha por el título tras imponerse en la Conferencia Este y dejar en el camino a los Cleveland Cavaliers.

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Por su parte, San Antonio selló su clasificación luego de vencer al Oklahoma City Thunder en una intensa final del Oeste que se extendió hasta el séptimo partido. Todos los juegos están programados para iniciar a las 6:30 p.m., y podrán verse a través de ESPN o Disney+.

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Buscan acabar con sequías

La serie también marcará la oportunidad de poner fin a dos largas esperas. Los Spurs buscarán conquistar su sexto campeonato y el primero desde 2014, mientras que los Knicks intentarán levantar apenas el tercer trofeo de su historia y acabar con una sequía que se prolonga desde 1973.