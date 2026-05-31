¡Baile, sentimientos y emoción! Así fue el concierto de Junior H en Guatemala

Sus corridos de desamor llenaron de emoción el Estadio Cementos Progreso.
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El cantante Junior H, originario de México, llegó a Guatemala para emocionar a sus fans como parte de su gira "Latinoamérica en Lágrimas $AD BOYZ Tour".
Con su estilo de corridos tumbados, que fusiona trap, hip-hop urbano y el corrido tradicional, brindó un show lleno de energía.
Efectos especiales acompañaron todo el concierto, emocionando a sus fans, quienes cantaron a todo pulmón.