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¡Baile, sentimientos y emoción! Así fue el concierto de Junior H en Guatemala

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de mayo de 2026, 08:32
El mexicano hizo bailar y disfrutar a sus fans durante el show.&nbsp;(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

El mexicano hizo bailar y disfrutar a sus fans durante el show. (Foto: Óscar Rivas/SOY502)

Sus corridos de desamor llenaron de emoción el Estadio Cementos Progreso.

OTRAS NOTICIAS: Yandel expresa su emoción por estar en Guatemala

El cantante Junior H, originario de México, llegó a Guatemala para emocionar a sus fans como parte de su gira "Latinoamérica en Lágrimas $AD BOYZ Tour".

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

Con su estilo de corridos tumbados, que fusiona trap, hip-hop urbano y el corrido tradicional, brindó un show lleno de energía.

Efectos especiales acompañaron todo el concierto, emocionando a sus fans, quienes cantaron a todo pulmón.

Sus seguidores lucieron vestimenta inspirada en la gira. (Foto: Óscar Rivas/SOY502)
Sus seguidores lucieron vestimenta inspirada en la gira. (Foto: Óscar Rivas/SOY502)

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

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