Banguat: inflación golpeó mayo aunque se prevé alivio en junio

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La economía guatemalteca se encuentra en una fase de monitoreo constante debido a factores externos y climáticos que condicionan el bolsillo de los ciudadanos.

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El Banco de Guatemala (Banguat) anticipa que el ritmo inflacionario subirá levemente a corto plazo por el peso de los combustibles, mientras vigila de cerca la amenaza climática de El Niño sobre el sector agrícola.

Las proyecciones de la banca central apuntan a que el ritmo inflacionario del país experimentó una leve aceleración durante el mes de mayo, impulsado principalmente por el rezago de los precios altos y el comportamiento de la división de transporte.

El indicador pasó del 3.24% registrado de forma oficial en abril a una tasa estimada de alrededor del 3.48% para el cierre de mayo, lo que representará un incremento condicionado por la base de comparación interanual.

Sin embargo, este comportamiento tendrá un punto de inflexión en el corto plazo, ya que para junio se pronostica una moderación en la escalada generalizada de precios, estabilizando la tendencia hacia las metas oficiales del banco central.

Según los modelos técnicos de la institución económica, las proyecciones para el sexto mes del año muestran un descenso que situará el ritmo inflacionario en niveles cercanos al 3.38%.

El comportamiento de los combustibles ha sido el principal determinante en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reflejando una alta dependencia de las condiciones internacionales.

"En la medida en que los precios aumentaron de los combustibles externos y también internos, observamos este incremento de 12.12% en el transporte", explicó Johny Gramajo, gerente económico Banguat.

A pesar de este incremento interanual acumulado a abril, los datos preliminares de mayo muestran que los precios internos de las gasolinas y el diésel en el área metropolitana han comenzado a ceder en comparación con los meses previos, desmarcándose del comportamiento alcista registrado en los Estados Unidos gracias, en parte, a la aplicación de los subsidios temporales vigentes, según los informes presentados ante la Junta Monetaria.

El factor climático

Más allá de los hidrocarburos, la mayor preocupación para el costo de la vida se traslada al plano climático con la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

Los modelos meteorológicos analizados por la banca central sugieren una probabilidad del 88% de que este fenómeno se consolide entre mayo y julio, amenazando con provocar sequías y una reducción sustancial de las lluvias.

La institución advierte que el impacto del clima no afectará con severidad el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, pero sí incidirá de forma directa en los precios de los alimentos debido a la interrupción temporal en el suministro de productos básicos.

Efectos colaterales

En cuanto a los denominados efectos de segunda vuelta —aquellos incrementos derivados del contagio de la inflación a otros sectores productivos—, el Banguat descartó que por el momento existan presiones relevantes en la economía nacional.

La inflación actual se mantiene estrictamente vinculada a los efectos de primera vuelta en alimentos y transporte, descartando de momento un escenario de espiral inflacionaria, aunque la evolución dependerá de la duración de los conflictos geopolíticos internacionales.

De igual forma, las autoridades informaron que no se registran impactos negativos en el flujo de remesas familiares por las nuevas normativas regulatorias en Estados Unidos o por impuestos locales, manteniendo una proyección de crecimiento del 5% para este año, según los datos oficiales de la banca central.