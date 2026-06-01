Florentino y Riquelme se atacan en semana de elecciones en el Madrid

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El Real Madrid se enfrenta a una semana decisiva con la histórica jornada electoral que tendrá lugar el 7 de junio en Valdebebas, donde los socios elegirán quién liderará el club: Florentino Pérez o Enrique Riquelme.

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El actual presidente y candidato, Florentino Pérez, se refirió este lunes a su contrincante y pidió a los socios que analicen con cuidado sus declaraciones antes de votar. Según Pérez, Riquelme estaría más interesado en "promocionar su marca personal y ganar notoriedad" que en respetar la institución. "Los socios merecen consideración. No se puede aspirar a presidir el club mientras se menosprecian sus símbolos. Habla con el mismo desprecio que nuestros rivales hacia nuestro estadio, que es nuestro hogar", señaló.

Además, el dirigente reiteró que no tiene intención de privatizar el club: "Es completamente falso. Se trata de encontrar una fórmula que mantenga al club en manos de los socios, tanto en lo económico como en lo jurídico, para que sean propietarios del patrimonio que hemos construido juntos".

️ "No se van a volver a pisotear los valores que son sagrados en el Real Madrid”



Palabras de Florentino Pérez en su encuentro con las peñas del @realmadrid en Toledo



llusión, compromiso y liderazgo #MuchaHistoriaPorHacer… pic.twitter.com/JmMlU5AO5V — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 1, 2026

Por su parte, Enrique Riquelme respondió a las acusaciones y afirmó que los comentarios de Pérez "refuerzan la preocupación de los socios". Según el empresario, la propuesta del actual presidente implicaría "poner en manos de fondos extranjeros partes del club que nos pertenecen a todos".

Riquelme concluyó subrayando que estas elecciones trascienden la confrontación personal o el modelo deportivo: "No se trata solo de Florentino Pérez o de mí, ni únicamente del proyecto deportivo o social. La cuestión central es si el club se vende o permanece íntegramente bajo control de los socios".