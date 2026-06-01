Luis Morán: El portero que picó piedra hasta alcanzar la Selección

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Luis Morán, el actual guardián de Antigua GFC y referente de la Selección Nacional, pasó de las canchas de Oratorio al bicampeonato de la Liga Mayor. Conoce la inspiradora trayectoria del portero que superó obstáculos en diversas divisiones para consolidarse como un gran arquero

En el futbol de élite, las historias de éxito suelen estar precedidas por kilómetros de camino y una fe inquebrantable que no entiende de imposibles. La trayectoria de Luis Morán, originario de Oratorio, Santa Rosa, es el vivo reflejo de esa lucha silenciosa que ocurre lejos de los reflectores.

Hoy (2026), consolidado como el guardián de los tres postes de Antigua GFC, Morán es mucho más que un portero con reflejos felinos; es el orgullo de Oratorio que supo "picar piedra" hasta encontrar la gloria en la ciudad colonial y ser reconocido como uno de los mejores arqueros del país.

Morán fue el arquero titular en la semifinal de vuelta del Clausura 2019 con Antigua. (Foto: Archivo)

Curiosamente, su destino no siempre estuvo ligado a los guantes. En una entrevista publicada por su mismo club (Antigua GFC), Morán relató que le gustaba más el baloncesto que el futbol. Fue su hermano mayor quien lo llevó al campo para dar sus primeros toques, sin descubrir aún sus habilidades como portero.

"Cuando estaba en mi pueblo, en el torneo local, era jugador de campo", explicó Morán. Continuó relatando que cuando su equipo no tenía portero, él tomaba la responsabilidad de pararse bajo los tres palos.

Ha formado parte de procesos de selección nacional. (Foto: Luis Morán)

El trayecto profesional de Morán fue una verdadera prueba de resistencia. Su carrera comenzó lejos de casa a los 17 años, en Petén, en el equipo de San Francisco. Ahí llegó como volante y luego se posicionó como defensa. Ante la falta de un segundo portero, decidió continuar su carrera bajo los tres palos.

De ahí pasó por la Tercera División con Barberena, escalando peldaños con la humildad de quien sabe que nadie le regalará nada. Su llegada a la Primera División se dio con Mictlán, donde fungía como segundo portero, lo que le abrió las puertas para saltar a la Liga Mayor con Malacateco, también como suplente.

Morán defendió la camiseta de Santa Lucía Cotzumalguapa en calidad de préstamo durante un torneo. Los Lucianos aún estaban en liga mayor. (Foto: Luis Morán)

En el cuadro fronterizo, el debut llegó de forma inesperada debido a la expulsión del titular, dándole sus primeros minutos de fuego en la máxima categoría.

A pesar de estar en la élite, el llamado de su tierra fue más fuerte. La distancia entre Malacatán y Santa Rosa lo llevó a tomar una decisión arriesgada: bajar a la Segunda División para jugar con Deportivo Catocha, priorizando la cercanía con su familia y sus raíces. Ahí salió campeón.

Fue desde ese escalón "bajo" donde su talento volvió a llamar la atención de los grandes, recibiendo la oferta de Antigua GFC. Luis llegó al equipo panzaverde a los 22 años como tercer portero, una posición que muchos verían como secundaria, pero que él tomó como el reto de su vida.

Morán posando con la medalla y el trofeo de campeón del torneo Apertura 2025 en el estadio El Trébol. (Foto: Luis Morán)

En calidad de préstamo, vistió las camisolas de Santa Lucía Cotzumalguapa y Cobán Imperial. En este último formó parte del plantel campeón del torneo Apertura 2022, que precisamente venció a Antigua en la final. Luego regresó al cuadro colonial para reclamar su lugar.

Su consolidación definitiva llegó con el histórico Bicampeonato de Antigua GFC, donde Morán fue pieza clave para ganar los torneos Clausura y Apertura de 2025, ambos ante Municipal.

Hoy, con varios procesos de Selección Nacional bajo el brazo y consolidado en el arco antigueño, Luis Morán se ha transformado en un referente generacional.

Su historia recuerda que no importa qué tan lejos se empiece o cuántas veces haya que retroceder para tomar impulso; al final, el éxito le pertenece a quienes, como él, nunca dejan de creer en su propio vuelo.