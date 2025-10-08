De infarto: Guatemala pierde el Uncaf Sub-16 con gol de último minuto de Costa Rica

-

Un gol en el último minuto de Matías Vargas le dio a Costa Rica la victoria 1-0 sobre Guatemala y el título de campeón del torneo Uncaf FIFA Forward 2025 Sub-16, en la final disputada este miércoles en el Complejo Ernesto Villa.

Cuando todo apuntaba para la tanda de penaltis, un centro desde la derecha por Sebastián Gómez fue prolongado hacia Vargas, quien en solitario en el segundo poste prendió de volea y mandó el balón al fondo. Era el minuto 90+3.

A la Bicolor esa desconcentración la trajo abajo todo el trabajo durante un juego en el que intentó llevar las riendas, pero en la parte ofensiva quedó a deber, con las escasas ocasiones de cara a puerta. Apenas un tiro entre palos.

A pesar de las explosiones que le imprimieron jugadores como Jeffrey González y Jeffrey Interiano, el primero fue el único en realmente exigir al portero tico Fabián Araya, responsable de sacarle un derechazo del ángulo, en el 50.

Jorge de León, seleccionado de Guatemala con la medalla de subcampeón. Venía de anotarle un golazo a Panamá.

Los ticos, sólidos en la defensa, pues se van como monarcas con pleno de triunfos en 4 partidos y el arco imbatible, esta vez con menos volumen de juego, mantuvieron el orden, apelando a Yosimar Obando, quien falló en doble ocasión.

"De esto vamos a aprender mucho para seguir mejorando. La suerte no estuvo de nuestro lado, porque el gol cae en el último minuto y manejamos la mayor parte del partido. Vamos a regresar más fuertes, lo prometo", dijo González, canterano de Xelajú.

La Azul y Blanco saldó en total 2 victorias y 2 derrotas en el certamen, que sirve de preparación para las eliminatorias rumbo al Mundial Sub-17 Catar 2026.