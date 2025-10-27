Guatemala suma más de 300 medallas en Juegos Centroamericanos

-

La delegación de Guatemala sigue marcando el paso en los Juegos Centroamericanos 2025, al superar las 300 medallas acumuladas, reafirmando su protagonismo en el deporte de la región. Por ahora, se suman 137 metales de oro, 101 de plata y 71 de bronce, para un total de 309 preseas.

Este es un resultado del esfuerzo combinado de atletas, equipo técnico y federaciones que han impulsado el alto rendimiento en distintas disciplinas. Las medallas obtenidas —entre oro, plata y bronce— reflejan el talento, la disciplina y el compromiso de los deportistas que han llevado la bandera nacional a lo más alto. Y este domingo no fue la excepción, al ver grandes victorias de los chapines en diferentes disciplinas.

El guatemalteco Juan Hernández sumó la medalla de oro en los eSports, tras quedar en primer lugar en la categoría de Gran Turismo, un videojuego de automovilismo. "Kangreti", su apodo en los juegos, demostró una maestría y dominio sin igual, logrando la hazaña de ganar las 4 carreras de la competencia.

Con una calificación de 25.300, la guatemalteca María Daniela González se quedó con medalla de oro en la final de Mazas de Gimnasia Rítmica.

Gloriana Sánchez (25.160 puntos)

Galilea Álvarez (21.770 puntos)



Nuestro país también fue campeón en el rugby masculino. El equipo guatemalteco venció 12-10 a Costa Rica y se colgó el oro en la cancha de San Miguel Dueñas. Con este resultado, los Jaguares chapines consiguen el boleto para participar en los Juegos Centroamericanos del 2026, que se disputarán en República Dominicana.

En futbol 11 no fue tan positivo, ya que los ticos nos ganaron 2-1 en las semifinales disputadas en el Cementos Progreso. A pesar de eso, el martes aún podemos pelear por el bronce. En futsala, los ticos también nos ganaron 2-1 y habrá que esperar para saber si logramos avanzar la semis, ya que solo tenemos 3 puntos.