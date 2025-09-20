-

Guatemala tuvo su propio "grito de independencia", un suceso que pocos conocen a detalle, pero que quedó registrado en algunos documentos de la época.

Aunque prácticamente nunca nos lo mencionaron mientras cursábamos las clases de historia y ciencias sociales en la primaria o los básicos, la Independencia de Guatemala también incluyó una especie de grito y este se realizó unos días después de firmar el acta.

Como todos sabemos, dicha acta se firmó el 15 de septiembre de 1821 y le dio a toda la región centroamericana la independencia administrativa que tanto buscaba, dejando atrás el período colonial en el que estuvimos bajo el régimen de la Corona.

Ocho días después de dicha firma, el 23 de septiembre de 1821, se organizó un acto público frente al edificio del ayuntamiento, donde se colocaron unas tablas a modo de escenario improvisado. Ese espacio es el que hoy en día ocupa el Palacio Nacional de la cultura.

Todo esto quedó registrado en un acta que textualmente dice: "Concluida la lectura el señor Alcalde I Dr. don Mariano Larrave hizo al Pueblo un breve y enérgido discurso, y enseguida exigió el Juramento".

El juramento al que se refiere incluyó varios "¡Viva Guatemala!", por parte del alcalde y el pueblo presente, que fueron seguidos por varios repiques de campanas de todas las iglesias de la ciudad de Guatemala y la descarga de varias salvas de artillería.

Además de las autoridades y una buena parte de la población, también participaron en el acto el Batallón Fijo, el Batalllón de Milicias y el Escuadrón de Dragones de aquella época.

Así que, aunque por mucho tiempo creímos que solamente en México hubo un grito de independencia, la verdad es que en Guatemala el pueblo también se unió en un juramento que sirvió para proclamar la independencia de una nación que recién había nacido.