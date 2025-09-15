-

Guatemala celebró su 204° aniversario de independencia con un solemne Te Deum.

Este domingo 14 de septiembre, Guatemala conmemoró el 204° aniversario de su independencia con un Te Deum en la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala.

El Te Deum es una oración de acción de gracias cantada, este año fue presidida por Monseñor Eddy René Calvillo Díaz, Obispo Auxiliar de Santiago de Guatemala.

El evento contó con la participación del Presidente Bernardo Arévalo, la Vicepresidenta Karen Herrera, autoridades del gobierno, el cuerpo diplomático y numerosos ciudadanos que se unieron para reflexionar sobre los retos y las oportunidades que enfrenta el país en su camino hacia un futuro próspero.

En su intervención, Monseñor Calvillo Díaz, destacó que: "es urgente avanzar en la lucha contra la corrupción, asegurar la justicia y garantizar la equidad para todos los guatemaltecos".

También subrayó que, a pesar de los avances, siguen existiendo factores que dificultan el desarrollo pleno de las instituciones democráticas del país. "La unidad, la coherencia y la transparencia deben ser los pilares sobre los cuales construyamos un futuro más justo", afirmó.

El acto estuvo marcado por un llamado a la acción y unidad para fortalecer la democracia y velar por el bienestar de los más vulnerables, enfatizando que la transformación de Guatemala depende de la participación activa de todos sus ciudadanos.

Al final, se hizo un reconocimiento a la responsabilidad compartida en la construcción de una nación más justa y libre de corrupción, con el deseo de que Guatemala continúe avanzando hacia un futuro lleno de paz y bienestar para todos.

Solemne Te Deum por los 204 años de independencia de Guatemala. https://t.co/3xps7b9LS9 — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) September 14, 2025

Izada de la bandera

En la plaza de la Constitución, se conmemoró la independencia con una serie de actos solemnes, entre ellos, la izada de la bandera, la lectura del Acta de Independencia y un mapping conmemorativo en el que se recordó la importancia histórica de esta fecha.

Durante su intervención, el presidente Bernardo Arévalo destacó que el 15 de septiembre de 1821 marcó un hito en la historia de Guatemala y de Centroamérica, cuando se decidió separarse del dominio español. El presidente mencionó que, a lo largo de estos 204 años, los guatemaltecos han buscado responder a la pregunta de qué significa la libertad y qué es la independencia.

"Hoy, al ver esta plaza abarrotada de entusiasmo, con nuestra bandera ondeando libre sobre nuestra patria, podemos sentir el orgullo de lo que hemos logrado", expresó Arévalo. Recordó que en el mismo espacio que ocupa el Portal del Comercio, donde se firmó el Acta de Independencia, se heredó un futuro mejor para los pueblos centroamericanos. "Es nuestra casa compartida, que debemos mejorar y defender, especialmente cuando alguien quiera arrebatárnosla", agregó.

El presidente subrayó que, a pesar de los obstáculos, la independencia ha permitido a los guatemaltecos buscar quiénes son y cuál es su destino. "La independencia no es un título que se gana una sola vez; es una lucha diaria, es imaginar el bienestar que queremos y el compromiso de lograrlo", afirmó.

En su discurso, Arévalo hizo un llamado a continuar luchando contra la pobreza, eliminando la corrupción y rescatando las instituciones de las manos de aquellos que las han secuestrado. "Hace pocos años, se impidió que el pueblo digno de Guatemala ocupara el espacio que le corresponde para celebrar este evento crucial. El pueblo de Guatemala nunca más va a tolerar que nos arrebaten lo que es nuestro", dijo.

¡Azul y blanco, colores de nuestra tierra!



Hoy, al ver nuestra bandera elevarse nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos.



¡Que viva Guatemala! #204AñosDeIndependenciaGT. pic.twitter.com/zV29K65CzU — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) September 15, 2025

El mandatario concluyó su intervención recordando que, aunque aún hay desafíos y carencias por resolver, el país está avanzando hacia una Guatemala más justa, inclusiva y equitativa. "Juntos estamos mejorando, avanzando hacia un futuro que garantice el goce de nuestros derechos y la promesa de nuestra constitución", aseguró.