¡Asciende! Guatemala vuelve a figurar en el top 100 del ranking de la FIFA

¡Sube dos escalones! La Selección Nacional sigue ascendiendo en el ranking.
EN CONTEXTO: Guatemala escala posiciones: así queda el grupo tras vencer a El Salvador
Guatemala reflejó una notable mejoría en las posiciones del ranking que publicó la FIFA, luego de ascender del puesto 100 al 98 tras la última fecha FIFA de octubre.
La Selección Nacional logró ascender dos puestos.
En abril pasado, la bicolor se ubicaba en la posición 106, con 1,197 puntos. Pero en julio logró subir al lugar 100, con 1,235.63 puntos.
Ahora, la Selección se prepara para la etapa de eliminatorias camino al Mundial y disputará sus dos últimos encuentros en el estadio El Trébol.
El 13 de noviembre enfrentará a Panamá, y el 18 cerrará ante Surinam. Ganando ambos compromisos, la Bicolor podría asegurar su boleto directo al Mundial, aunque hasta ahora, todas las selecciones aún conservan posibilidades.