Jennifer Gabrielle, la guatemalteca que aparece en video de Ángela Aguilar

-

La actriz guatemalteca Jennifer Gabrielle protagonizó el video de Ángela Aguilar "Nadie se va como llegó", que se estrenó el pasado 16 de abril de 2025.

OTRAS NOTICIAS: Se filtra video oficial de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

El clip se grabó en el Salón Tenampa, ubicado en Plaza Garibaldi, un mítico sitio nacido en 1925, que en la década, sirvió de casa para los mariachis pues tenían prohibido tocar. En el lugar se grabó "Gitana tenías que ser" con Pedro Infante y Carmen Sevilla.

Jennifer durante la grabación del video de Ángela Aguilar. (Foto: Instagram)

En la historia de Aguilar un grupo de amigas se cuentan sus penas tras un desamor al calor de los tragos, Gabrielle aparece junto a la cantante que ha sido multipremiada por su música y ha estado en la polémica por su vida personal.

@jennifergabrielle_ #AngelaAguilar #Bts #NadieSeVaComoLlego #Mexico #Guatemala #Latam #Musica #Regional ♬ Mexican Mariachi - pinegroove

"Estar ahí compartiendo historias de amor, luces y esa energía poderosa que transmite fue un regalo", dijo Jennifer acerca de su experiencia.

Foto: Instagram.

Acerca de Jennifer Gabrielle

Foto: Cristian Tzic.

Es una actriz guatemalteca que reside en México. Ha aparecido en diversos campañas comerciales. Protagonizó el corto llamado "Despertar" de Jared Salazar. Fue galardonada en las categorías "Best first time actress" y "Best actress super short film" en el Lulea International Film Festival en Suecia.