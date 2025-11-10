Guatemalteca es asesinada en EEUU tras presentarse a trabajar a una casa equivocada

-

La trágica muerte de María Florinda Ríos Pérez, una madre guatemalteca de 32 años, conmociona a la comunidad migrante tras ser asesinada a tiros en Whitestown, Indiana. Ríos Pérez fue baleada luego de que ella y su esposo se equivocaran de casa al intentar ingresar para un servicio de limpieza.

María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, era una madre guatemalteca que fue asesinada el pasado miércoles 5 de noviembre a tiros en Whitestown, en Indiana, Estados Unidos.

La víctima murió al recibir disparos frente a una vivienda en Maize Lane. De acuerdo con la policía, Ríos Pérez y su esposo Mauricio Velazquez intentaron ingresar a una residencia, donde se supone que harían un servicio de limpieza.

Según la hipótesis que se ha manejado, es de que los compatriotas se equivocaron de casa debido a que el cliente por error les brindó una dirección incorrecta. En respuesta, el propietario del inmueble disparó en su defensa a la mujer al creer que se trataba de un ladrón.

María Florinda Ríos Pérez era originaria de Quetzaltenango. (Foto: WMBF News)

El esposo de la víctima estaba con ella en el momento del ataque. Relató a medios locales que la sostuvo en brazos mientras agonizaba y expresó el impacto emocional de la pérdida. La investigación continúa, y las autoridades no han confirmado por ahora si habrá cargos contra el responsable del tiroteo.

Servicios funerarios

Los servicios funerarios de la madre guatemalteca, se llevaron a cabo el pasado domingo 9 de noviembre en Indianápolis, Indiana.

Los servicios funerarios de la guatemalteca fueron realizados en Indianápolis. (Foto: WTHR)

Según su obituario, Ríos Pérez será sepultada en su natal Quetzaltenango, a donde sus seres queridos esperan repatriarla en los próximos días.

Ríos Pérez deja cuatro hijos, de entre 11 meses y 17 años, además de su esposo y otros familiares que asistieron a los servicios funerarios y acompañarán su traslado para ser enterrada en su país natal.

Familia de la madre guatemalteca la acompañarán en su entierro en Quetzaltenango. (Foto: NBC News)

*Con información de WTHR.