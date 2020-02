Guatemalteca en China muestra cómo pasa la inspección sanitaria

View this post on Instagram

Personas y conductores de vehículos que ingresan al condominio, todos debemos pasar los controles de medición de temperatura para poder ingresar. . Además, se debe hacer un registro con nombre y número de documento de identidad.