Guatemalteca denuncia a "banda de niños" que asalta en sector de la ciudad (video)

La guatemalteca alertó a sus seguidores a tener cuidado en el tránsito, luego de presenciar un desafortunado momento desde su vehículo.

"Jamás pensé, pero presencié un asalto, muchá", es la frase inicial con la que la creadora de contenido, Bianka Reyes, denunció la forma de operar de un grupo de "niños" que asaltan en un sector de la ciudad.

Todo ocurrió mientras la joven esperaba en un sector del redondel de la Atlántida, zona 17 a que avanzara el tránsito.

"Estaba en el carril de en medio (...) arrepintiéndome de haber salido. En eso, vi atravesarse a un niño de la banqueta, al carril donde estaba y se me puso enfrente y dije 'no, ya me asaltaron'", expresó.

La joven dijo que el menor se le quedó viendo con una mirada intimidante, cuando de repente otra niña se acercó y pegó su rostro en una de las ventanas de su carro. "Yo les juro, estaba muerta de miedo con el celular bajo la pierna", agregó.

Bianka relató que el primer niño que se asomó cargaba un arma, y según pudo calcular por su apariencia "no tenía más de unos 14 años. O sea, 14 años estoy exagerando", mencionó.

De un momento a otro, su vehículo y el que estaba adelante fueron rodeados por varios niños que salieron de repente. Según detalló, una conductora era quien iba a bordo del carro de enfrente.

"Y para todo esto, el niño que yo tenía enfrente mía, somató mi capó. Y la niña la hace así ve (gesto de negación con las manos) y asaltaron al de enfrente mía y después de eso, los carros empezaron a avanzar", continuó.

Por último, Bianka expresó un mensaje de reflexión y advertencia a los conductores recalcando que estén pendientes de sus retrovisores por todo lo que pueda pasar.

La tiktoker compartió con Soy502 que el incidente ocurrió el martes 8 de agosto a eso de las 10:30 de la mañana y que los niños tenían alrededor de 7 años de edad, además del adolescente armado. El video de su denuncia se hizo viral con más de medio millón de reproducciones.