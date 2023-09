Guatemalteca denuncia a estafador que se hace pasar por médico de reconocido hospital

-

La guatemalteca denunció a un hombre que se hace pasar por médico para engañar a las personas y estafarlas.

"Si estás en la Ciudad de Guatemala, por favor ayúdame a viralizar esta información". Así inicia el video de una guatemalteca que se hizo viral tras denunciar el modo de operar de un hombre que se hace pasar por médico para estafar a las personas.

La usuaria narró que el incidente le ocurrió a una amiga en una gasolinera ubicada en el Bulevar Liberación. El hombre se acercó a ella para contarle que había dejado su carro con la llave adentro, y que necesitaba urgente dinero para llamar a un cerrajero.

"Que necesitaba Q80 para pagarle al cerrajero. Que ella le diera su número de cuenta y él le haría una transferencia después y como garantía le mostró su tarjeta, según él, de 'médico'", expresó.

En el clip se observa una fotografía de la tarjeta con datos que recibió su conocida. En esta, se lee el nombre del "Dr. Sergio Rossini", dos números de teléfono y una dirección de la supuesta ubicación de Multimédica, Vista Hermosa.

Viste saco negro, calisa negra, corbata y jeans. Dice que les entregará un estetoscopio como garantía de que va a pagar. No reciban nada de extraños, ya que puede tener alguna droga o algo.

"Me di a la tarea de llamar a Multimédica, les informé, les envié foto de la tarjeta y me dijeron que definitivamente no hay un doctor con ese nombre así que es falso. Tengan cuidado y ayúdenme a viralizarlo, por favor", puntualizó.

Soy502 conversó con la guatemalteca que hizo la denuncia pública, y reveló que los hechos ocurrieron el jueves 21 de septiembre a eso de las 9:30 de la mañana.

Además, Soy502 llamó a la clínica que se menciona en la tarjeta para conocer si existe un médico con ese nombre, y efectivamente negaron que sea así.

La tarjeta con la que el hombre se hace pasar por médico. (Foto: captura de video)

No es primera vez

Incluso, dieron a conocer que reciben llamadas constantes preguntando por distintos nombres. En ocasiones anteriores consultaron por el Doctor Sergio Brisiani, a lo que también informaron que no trabajaba en la institución.

Cabe destacar que en marzo de este año, Multimédica Vista Hermosa emitió un comunicado en su cuenta de Facebook para aclarar sobre una persona que en diversos comerciales se hace pasar por médico con una tarjeta de presentación.

"Hacemos de conocimiento público que no tenemos ningún tipo de relación con dicha persona. Y para tranquilidad de nuestros pacientes y colaboradores contamos con un directorio en nuestra página web para consultar fácilmente en cualquier momento los médicos registrados en el edificio", se lee.

Finalmente, hicieron un llamado especial a las personas para no dejarse engañar fácilmente y siempre consultar la información que les sea brindada.