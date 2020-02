Guatemalteca en Italia vive las restricciones por el coronavirus

La guatemalteca Giuliana Vettorazzi vive en Italia donde, en algunas regiones, se han registrado contagios de coronavirus y existe una alerta nacional que ha complicado el estilo de vida de las grandes ciudades italianas.

Giuliana tiene siete años de residir en Milán y trabaja para la prestigiosa firma Dolce & Gabbana. En su última y reciente visita al supermercado encontró las estanterías vacías o con pocos productos.

Un supermecado en Milán, Italia con desabastecimiento de productos perecederos. (Foto: cortesía Giuliana Vettorazzi)

“ El super está vacío, no hay pastas, arroz, huevos. La gente compró los productos perecederos ” Giuliana Vettorazzi , guatemalteca en Italia

Así están las estanterías en un supermercado de Milán, donde hay restricciones por brotes de coronavirus. (Foto: Giuliani Vettorazzi)

¿Cómo lo vive?

“En el centro de Milán no hay gente”, algo que no es usual en la metrópoli de la moda. La guatemalteca explicó que no están aún en cuarentena pero sí hay restricciones.

Todas las actividades masivas como conciertos, manifestaciones quedaron suspendidas y los colegios y universidades cerraron.

Un hombre sostiene unas palomas frente a la Piazza del Duomo, la plaza principal de Milán, Italia. (Foto: Miguel Medina /AFP)

“Han cerrado colegios, universidades, restaurantes, bares, teatros, cines. No se pueden realizar manifestaciones públicas y no hay conciertos”, cuenta Vettorazzi.

Está tranquila

Escuchó por primera vez del coronavirus hace un mes y dice que ahora está tranquila. “Estamos evitando ir a lugares públicos”, aseguró.

En su trabajo no han suspendido actividades, los mantienen informados de las decisiones estatales y les han compartido información de las medidas necesarias para evitar los contagios y se les advierte que ante cualquier posible síntoma deben reportarlo de inmediato.

“ No estoy entrando en pánico, estoy trando de ser precavida. No me lleva a nada estar asustada, simplemente debo estar informada ” Giuliana Vettorazzi , guatemalteca en Italia

La guatemalteca está tranquila y se mantiene informada. (Foto: cortesía Giuliani Vettorazzi)

Según el último reporte de AFP, el coronavirus se extendió en unas ocho regiones de Italia. Al menos 10 personas han muerto y 322 han sido confirmadas con el virus, la mayoría de casos se concentran en Lombardia, foco principal del brote.

De acuerdo con la guatemalteca, en las regiones que están aisladas las familias no pueden salir de sus casas y solo se les controla a través de drones.