La guatemalteca Kimberly Flores hace revelaciones sobre su pasado

La guatemalteca siempre es fuertemente criticada por su pasado, pero ahora ella lo cuenta a viva voz y dice que será la única vez que hablará de ello.

Kimberly Flores vive en Monterrey, México, al lado de su esposo Edwin Luna. Recientemente pasaron por uno de los episodios más fuertes de su matrimonio por la participación de ella en el reality "La casa de los famosos".

Después de ese tormentoso momento han compartido en redes sociales las actividades que realizan juntos, con la hija de ambos y los hijos de Kim.

Ahora ella destapa su pasado en una publicación que compartió en su canal de YouTube: "Mi pasado: Lo que nadie sabe", se titula.

Su niñez

De su niñez dice que vivió con su abuela y una tía.

Dijo que a su papá lo conoció cuando tenía 14 años y de su mamá dijo que vivía en Estados Unidos y enviaba dinero para los gastos de la casa. "Tengo pocas imágenes de mi mamá, ella siempre estuvo en Estados Unidos", expresó.

Contó que tiene tres hermanos, uno fallecido y es la menor. "Siempre me han preguntado cuál es mi nombre real y tengo tres nombres. Me llamó Kimberly Rebeca Elizabeth".

“ Carecíamos de muchas cosas, pero éramos felices. Mucha gente me critica por eso, pero a mi me da orgullo, me enseñó a ser fuerte y valorar lo que tengo ” Kimberly Flores

Mencionó que creció entre hombres y su abuela le enseñó el lado más femenino.

Su adolescencia

Cuando cumplió 15 años hubo una celebración, pero se dijo que ella no escogió su vestido ni a los invitados.

En ese momento tampoco estuvo su mamá y papá.

A los 17 años conoció al papá de sus dos hijos mayores, él era DJ en una discoteca que ella frecuentaba y se embarazó de Elian.

Kimberly Flores dice que cuando le contó de su embarazo su novio se alejó y su familia no la aceptó en un principio. "Tuve que agarrar mi camino y buscar cómo sacar adelante a mi hijo".

Siguió contando que fue cuando tuvo que trabajar después de 20 días de haber dado a luz. "No producía leche y tenía que darle de comer, entonces tuve que empezar a darle fórmula que le duraba tres días y así cada tres días".

Confirmó que trabajó en una discoteca bailando. Asegura que dejó de laborar ahí después que volvió con el padre de su hijo.

Elian

Kimberly vivió un tiempo en Chiapas, México, junto a su hijo Elian y su entonces pareja.

Dice que empezó a percatarse que el desarrollo de Elian no era normal y el primer diagnóstico fue autismo, aunque otro neurólogo dio dijo que se trataba de otro trastorno.

Kim junto a Elian.

Kim narra que se regresa a Guatemala y Elian se quedó con su abuela "me dolió muchísimo".

Al estar de vuelta en el país trabajó como mesera, hostess, edecán, bartender.

Damián

Damián es su segundo hijo: "¡Y del mismo hombre, es increíble porque ya no teníamos una relación! Él tenía su vida hecha y yo la mía, pero así se dieron las cosas", dijo Kim.

Tenía 25 años y el embarazo fue más tranquilo. "Dejé de trabajar, pero volvimos a confirmar que no funcionamos juntos, aunque sí tenemos dos maravillosos hijos", aseguró.

Mencionó que también la critican por sus relaciones amorosas, "pero sí se vale volverse a enamorar", mencionó.

Encuentra a Edwin Luna

Antes de conocer a Edwin Luna estuvo sin pareja un año y para ese entonces creó un grupo de edecanes. Eran cuatro, entre ellas una amiga, que participaban en diversas actividades.

Luego formó otro grupo y fue su ritmo de vida, dice que porque no tenía documentación escolar. "Entonces no lo vi mal, porque no está mal".

En uno de los shows donde se presentó La Trakalosa de Monterrey fue donde conoció al vocalista. "Fue ahí el match", dijo con una sonrisa.