Guatemalteca resalta el trabajo de sus padres en emotivo TikTok

Iris Xitumul, originaria de Rabinal, Baja Verapaz, compartió el domingo una historia en la que muestra con orgullo el trabajo de sus padres, con lo que ella y sus hermanos han podido tener educación, hogar, ropa y comida.

“Hoy les voy a enseñar a lo que se dedican mis papás… Este es el puesto de refacciones de mi mamá que está en frente de la subestación en Tactic, Alta Verapaz. Se vende atol shuco, arroz con leche, tres cocimientos y pinol. Para los que nos saben que es pinol es una comida típica de Rabinal, Baja Verapaz. Yo soy de Rabinal”, cuenta “La China” como se identifica en las redes sociales.

Luego continúa: “Yo sé que mis papás no son licenciados, abogados, doctores, pero me han enseñado el valor de un trabajo humilde. El negocio me ha dado alimento, educación y ropa. Y aunque de pequeña me decían ‘india atolera’, yo estoy orgullosa de serlo”, concluye con su relato en el video que lleva más de 55 mil likes.

Conmovida

Iris conversó con Soy502 y comentó que tras la publicación del video ha recibido muchos mensajes de agradecimiento y admiración al valorar el esfuerzo que sus padres han hecho por ella.

“Lo subí porque me preguntaban mucho de qué trabajo ya que hacía videos de “pasa un día contigo”. Luego que di a conocer qué usaba corte y mi familia es conocida en Tactic entonces mostré esa parte de mi vida. Antes de hacer el video, recibía comentarios en la venta ‘me gusta que no te avergüences de tus papas’, ‘que amables son con sus clientes’ y había subido historias de personas que hacen lo mismo, pero a sus hijos les da vergüenza ayudar a sus padres”, cuenta.

Iris Xitumul se siente orgullosa de lo que es gracias a la labor de sus padres. (Foto: Iris Xitumul)

Reconoció que antes fue blanco de burlas, pero que ahora se siente orgullosa de sus raíces.

“Antes se burlaban mucho de mí por mis papás, pero ahora me doy cuenta que mis padres valen oro y que me lograron educar muy bien con muy buenos valores. Ha sido muy lindo recibir buenas vibras”, añade.

