El guatemalteco destacado por la NASA que busca empleo

Sergio Dubón, guatemalteco que destacó como parte de un equipo que ganó un concurso de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, busca empleo.

Dubón ganó el "NASA apps challenge 2020", en la categoría Euro Data Cube junto a Julieta Porta, Sebastián Calvera y Wenceslao Villegas de Argentina. El equipo, logró resolver cómo se podía cuantificar los daños generados por las inundaciones, a través de una idea demostrable y aplicable.

Sergio durante sus estudios de Análisis de Datos en Corea. (Foto: Sergio Dubón)

"Actualmente me encuentro estudiando por mi cuenta para volverme analista de datos y próximamente espero entrar a una maestría en Data Science, por si alguien me quiere dar la oportunidad de poder empezar en este campo y demostrar de lo que soy capaz", explicó en sus redes sociales.

Actualmente me encuentro estudiando por mi cuenta para volverme analista de datos y próximamente espero entrar a una maestría en Data Science, por si alguien me quiere dar la oportunidad de poder empezar en este campo y demostrarle de lo que soy capaz. — Sergio Dubón (@serdubon) February 3, 2021

El guatemalteco contó a Soy502 que en el evento de la NASA participaron 26 mil personas con 2,303 propuestas a nivel mundial.

El concepto se llama Flut Mapper, y utiliza imágenes satelitales como del Sentinel-1, de la Unión Europea, EU, para detectar el cambio en los niveles de agua.

Conociendo la ubicación de las infraestructuras críticas, se puede determinar los daños y así, se puede utilizar una matriz económica que indique el impacto y costo indirecto que representa no tener el equipo funcionando, esto puede lograr que muchas ciudades se preparen ante estos desastres naturales.

Equipo ganador en concurso de la NASA: (Foto: Sergio Dubón)

Sergio busca una oportunidad para aplicar sus conocimientos en análisis de datos, con los que logró brillar en este concurso internacional, pero cuenta que hasta ahora, ninguna institución le ha permitido demostrar sus aptitudes, también se considera alguien que aprende rápidamente, si le permiten empezar desde cero.

"Me gusta el análisis de datos, el problema, es que se cree que la ingeniería en sistemas es la única profesión que puede desarrollar este campo, como soy ingeniero químico soy eliminado automáticamente de las selecciones, busco una oportunidad para arrancar", dijo.

Sergio se graduó de ingeniería química en la Universidad Landívar, y tiene el 7mo. semestre de ingeniería electrónica.

El guatemalteco asegura que la solución de problemas es su especialidad, por lo tanto podría investigar necesidades específicas, a partir del análisis.

Dubón contó que se especializó en datos en Corea, en la Universidad de Dongseo, ciudad de Busan, durante un mes, de julio a agosto de 2019.

"En el año 2019 tuve la oportunidad de ganar una beca del gobierno de Corea, me introdujeron por primera vez en el mundo de los datos. A raíz de la pandemia decidí adentrarme al análisis de datos y ver cómo estos pueden tener un gran impacto en la toma de decisiones. Busco un lugar que me abra las puertas para iniciar. Mi capacidad me permitirá dar grandes aportes en el entorno que me encuentre y si no manejo algo, tengan la seguridad que lo podré aprender", explicó.

Si la experiencia de Sergio Dubón se acopla a la plaza que tu empresa tiene disponible, puedes escribirle al correo electrónico serdubon2162@gmail.com.

El manejo y análisis consiste en la realización de operaciones a las que el investigador someterá datos, con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. Estas operaciones no pueden definirse de antemano de manera rígida.