Vecinos de Long Beach, California, salvan negocio de guatemalteco

El guatemalteco Óscar Rodríguez estuvo a punto de perder su negocio, pues, a pocos días abrirlo, dio inicio la pandemia por la covid-19.

Óscar ahorró durante 20 años para abrir su restaurante, llamado Molitos Grill, hasta que pudo inaugurarlo en febrero de 2020, pero a los pocos días iniciaron las restricciones para evitar el coronavirus.

El migrante contó a Telemundo cómo se armó de valor y pidió ayuda a la comunidad a través de un video, pues solo contaba con un empleado y $50 en la caja registradora. La respuesta fue impresionante.

En el video, Rodríguez expresó con angustia y sinceridad:

"Este soy yo, abocándome a cada persona que conozco como amigo, quienes me conocen saben que he trabajado duro. En febrero del año pasado compré mi restaurante, que vino a mí como una bendición porque era lo único que quise durante toda mi vida. Este es mi sueño y Dios sabe que he trabajado muy duro para esto, tengo una visión y creo que este restaurante continuará ese sueño. Tiene un gran potencial, pero hasta este punto, la realidad es que estoy luchando, necesito seguir adelante pero no sé si podré hacerlo, tengo fe, creo en Dios y estoy agradecido por todo lo que me ha dado. ¡Necesito ayuda!, si alguien puede ayudarme, lo apreciaré mucho".

El guatemalteco recibió ayuda de muchos habitantes de su área. (Foto: Long Beach Post)

Rodríguez contó al medio hispano que debía 5 meses de renta y debía pagarle a los empleados. Su desesperación brotó cuando fue a sacar más producto para preparar comida y ya no contaba con ingredientes.

"Hice el video porque estaba desesperado. Me di cuenta de que no contaba con alimentos para el siguiente día y me quebranté, llegué a mi oficina y me di cuenta cuánto esfuerzo había en este lugar", dijo el emprendedor.

Aún así, no se rindió. "De repente noté que estaba fuera de mis manos, pero no estaba listo para dejarlo ir, no quería cerrar, necesitaba hacer algo", contó también el guatemalteco en una entrevista al medio local, Daily Caller.

Vecinos respondieron al llamado y se organizaron en un movimiento que ayudó a Óscar a no perder Molitos Grill.

Incluso sus competidores lo apoyaron. Andrew Gruel, propietario de un local de comida rápida llamada, Slapfish, donó alrededor de 15 mil dólares a Rodríguez para seguir adelante.

"Vimos tu video y cientos de personas me contactaron para apoyar", expresó Gruel.

"No tengo palabras para agradecer a la comunidad, de todos los lugares, de todas las razas, vinieron a apoyarme, estoy muy agradecido", dijo emocionado.

Rodríguez contó que la situación ha cambiado por completo. Ahora necesita meseros y cocineros, pues muchas personas llegan al local para consumir sus platillos.

Molitos Grill, se encuentra en el 2300 Pacific Coast Highway, Long Beach, California.

