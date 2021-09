Guatemalteco expondrá en Nueva York dos obras NFT

El guatemalteco expondrá en Nueva York dos piezas en la "Ars Electronica Festival Garden 2021", dedicado al arte digital y la tecnología.

Las dos obras de Alejandro Peters estarán en la sala "Alice in Cypherland". La galería exhibe en pantallas digitales pues todas las piezas son NFTs (Tokens no fungibles), activos que representan algo único y que no son intercambiables.

Las piezas se llaman "Helena_04" y "Kosmika_02" y ya tienen dueños pues fueron compradas con la criptomoneda “Ether” en la página opensea.io. Los NFTs están alojados en diferentes redes de la Blockchain, las obras mencionadas están en la red de Ethereum.

Alejandro Peters compartirá sus obras de arte NFT en Nueva York. (Foto: Alejandro Peters)

El trabajo de Alejandro se verá el sábado 11 de septiembre de 2021 junto a trabajo de artistas de todo el mundo.



La entrada para asistir al Ars Electronica Festival Garden NYC 2021 es gratuita. Para ingresar es necesario registrarse en xrensemble.com. El evento se celebra del del 8 a al 12 septiembre del 2021.

Este es un portal donde se invita a la audiencia a explorar un mundo de arte inmersivo en las nuevas tecnologías y actuaciones interactivas. El festival reflexiona sobre las promesas tecnológicas que se hacen e intenta repensar los cimientos del mundo digital, reconciliarlo con la realidad actual y explorarlo en su intersección con la cultura y la sociedad.

Su objetivo es empoderar a la comunidad de artistas, creadores, codificadores, intérpretes, visionarios y activistas comunitarios de los nuevos medios en la ciudad de Nueva York que están conectados directamente con comunidades multiculturales e internacionales.

(Foto: oficial)

La Instalación de NFT y el Festival NKB x Ars Electronica está curada por "Vizmesh", la primera galería de arte NFT basada en blockchain y "Never Knows Better", dedicado a eventos lúdicos con tecnología.

Alejandro Peters es publicista, se interesó en el mundo de los NFT en el 2020 y aprendió por su cuenta lo necesario para compartir su trabajo en marzo de 2021. Su técnica es collage. Tras varios meses de haber compartido su trabajo al mundo logró que varios coleccionistas comenzaran a adquirir sus piezas.

Otras obras de Alejandro:

Obras de Alejandro en Collage. (Foto: Instagram)

El artista expresó a Soy502: "La destrucción es una forma de creación".

La exposición física se lleva a cabo en el 5-25 46th avenue, Long Island City, New York, NY 11101. Los miércoles, jueves y sábados el horario es de 4 de la tarde a 11 de la noche. Viernes de 12 del medio día a 11 de la noche y domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

Ingresa a la galería en vivo para participar de manera virtual:

