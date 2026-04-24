Secretos de Santa Cruz Balanyá: La cueva que los comerciantes temían cruzar

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Descubre el misterio de la Cueva del Tronchador, un lugar envuelto en la tradición oral de Guatemala ubicado en las riberas del río Pixcayá. Esta leyenda de Santa Cruz Balanyá relata encuentros con un ser mítico que aterrorizó a pobladores décadas atrás. Hoy, este sitio histórico busca preservar la identidad cultural y atraer a amantes del senderismo

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En las riberas del río Pixcayá, límite natural entre el municipio y Santa Cruz Balanyá, se esconde una cueva envuelta en el misterio.

Es conocida por los lugareños como la Cueva del Tronchador, nombre que remite a una criatura mitológica que, según la tradición oral, aterrorizó a varias generaciones de pobladores.

Durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, este sendero era vital para la vida cotidiana de ambos pueblos.

Actualmente se practica el senderismo en el lugar. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Comerciantes, campesinos y vecinos que necesitaban trasladarse de un lugar a otro recorrían a pie estas veredas, teniendo como punto obligado de paso la entrada de la cueva.

En aquel entonces, el intercambio comercial y la interrelación entre comunidades florecía a lo largo de este camino.

Sin embargo, el lugar siempre estuvo marcado por el temor. Relatos de la época, transmitidos de generación en generación, aseguran que varios vecinos fueron atacados por el "Tronchador", un ser de origen mítico cuya descripción varía entre los testimonios, pero que todos coinciden en asociarlo con una presencia violenta y aterradora.

Se busca la recuperación del área como paraje natural. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

"En esos años, la gente evitaba pasar sola por ahí. Se escuchaban historias de cómo el Tronchador atacaba y varios pobladores denunciaron haber sufrido encuentros cercanos. Era un riesgo real para ellos", recuerda Pedro Matzer, agricultor de la región y conocedor de la historia local.

A pesar del temor que despertaba, nadie sabe con certeza cuándo fue habilitada la cueva. Algunos suponen que es una formación natural adaptada por el hombre en tiempos prehispánicos, mientras que otros creen que siempre ha existido, aguardando en la oscuridad. Lo único claro es que su origen sigue siendo un enigma.

Actualidad

Hoy en día, la situación es muy distinta. El camino que alguna vez fue testigo del bullicio de los viajeros y los gritos de alerta por el Tronchador permanece prácticamente abandonado.

El río Pixcayá marca el límite entre San Juan Comalapa y Santa Cruz Balanyá. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

"Este sendero es muy poco transitado. Únicamente lo recorren personas que hacen senderismo o los dueños de los terrenos aledaños", explica Matzer.

El agricultor lamenta que las nuevas generaciones desconozcan por completo la existencia de este lugar místico.

"Los jóvenes ya no creen en estas historias, pero tampoco conocen la cueva ni lo que significó para sus abuelos. Es una parte de nuestra identidad que se está perdiendo", añade.

El área aún conserva parte de su manto boscoso. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Para quienes aún se animan a caminar por la ribera del río Pixcayá, la cueva del Tronchador sigue siendo un punto de fascinación y respeto, no solo por la leyenda, sino por el valor histórico y cultural que representa como testigo silencioso del pasado comercial y social entre dos comunidades cakchiqueles.

Con el paso del tiempo, el eco de aquellos ataques y avistamientos se ha diluido, pero en la memoria de don Pedro Matzer y otros ancianos del lugar, el Tronchador todavía habita en la oscuridad de la cueva, esperando quizás al siguiente caminante solitario.