Coatepeque: La estación que conectó al suroccidente guatemalteco con el mundo

-

La histórica estación de ferrocarril en Coatepeque, Quetzaltenango, ha evolucionado de ser el motor del progreso cafetalero a un vibrante centro cultural. Tras una odisea de once años marcada por retos sísmicos y erupciones, la llegada del tren en 1913 bajo la gestión del Ferrocarril Central transformó la economía del suroccidente de Guatemala.

TE PUEDE INTERESAR: El misterio del sacerdote y la inundación que dio vida a San Cristóbal Verapaz

La antigua estación del ferrocarril de Coatepeque, Quetzaltenango, hoy transformada en un centro cultural, no es solo un edificio de madera y lámina; es el vestigio arquitectónico de una era donde el vapor y el hierro dictaban el ritmo del progreso en el suroccidente de Guatemala.

Durante las primeras décadas del siglo XX, este recinto fue el epicentro del intercambio comercial y social, conectando las ricas tierras cafetaleras de la bocacosta con los puertos del Pacífico y el resto del mundo.

En los años ochenta así lucían las vías férreas y la estación. (Foto: Archivo)

El camino para ver rodar la primera locomotora fue una odisea técnica y burocrática que se extendió por 11 años. La introducción de la vía férrea entre la estación de Caballo Blanco, en Retalhuleu, y la emblemática Ciudad de las Gardenias enfrentó desafíos que pusieron a prueba la determinación de los constructores y la paciencia de los habitantes.

Finalmente, el júbilo estalló en 1913, cuando el primer tren hizo su entrada triunfal en la población. Según los registros históricos detallados por Ramón Serra en su obra Bocetos históricos de Retalhuleu, el génesis del proyecto se remonta a 1902.

El tren fue un importante medio de comercio para el suroccidente. (Foto: Archivo)

En ese año, el Gobierno y Antonio Macías del Real sellaron el primer convenio de construcción, dando origen a la Compañía del Ferrocarril Occidental del país; sin embargo, la catastrófica erupción del volcán Santa María y una serie de sismos devastadores obligaron a detener cualquier intento de obra, lo que derivó en una prórroga presidencial de tres años.

El 26 de septiembre de aquel convulso año, se exigió una fianza de 30 mil pesos, moneda guatemalteca de esa época, la cual era una suma considerable. Ante la magnitud de la infraestructura requerida, la compañía original se declaró incompetente para ejecutar el proyecto.

Se encuentra en la zona 3, entre el barrio San Francisco y el barrio La Esperanza. (Foto: Archivo)

Tras nuevas prórrogas y negociaciones, en 1906 se permitió el traspaso del contrato a entidades con mayor solvencia técnica y económica; aunque el plan original contemplaba únicamente el tramo Caballo Blanco-Coatepeque, se solicitó formalmente extender la línea hasta Mazatenango.

Esta modificación estratégica buscaba crear una red integral que unificara los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Quetzaltenango, facilitando el transporte masivo de las cosechas de café, que en ese entonces representaban el "oro verde" de la economía nacional.

Fue la compañía Ferrocarril Central la que finalmente asumió el reto de concluir la obra. Gracias a esta interconexión, Coatepeque dejó de ser una localidad aislada para convertirse en un nodo vital.

La estación se llenó de vida; el silbato del tren anunciaba no solo la llegada de mercancías, sino también de noticias, viajeros y nuevas modas de alrededor de mundo.