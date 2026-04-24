Filtran última conversación de exreina de belleza con su suegra (video)

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Estas nuevas imágenes muestran la conversación de ambas minutos antes de la tragedia.

Carolina Flores, exreina de belleza originaria de Baja California, fue asesinada a balazos dentro de su apartamento el pasado 15 de abril, en un crimen que habría cometido su suegra Erika María 'N', quien ya cuenta con una orden de aprehensión.

Tras la viralización del caso, el periodista Carlos Jiménez exhibió un nuevo fragmento del video registrado por una cámara con sensor de movimiento que habría colocado la propia víctima en el área de cunero de su hijo.

En la nueva grabación, un poco más extensa que el video del asesinato, la presunta agresora sostiene una conversación con la víctima donde revela que llegó a la capital días antes tras viajar por carretera.

Pese a que Ericka María sostuvo que le disparó a su nuera porque "la hizo enojar", las imágenes muestran que ambas conversaron sin que surgiera ninguna discusión.

Esta fue la última conversación entre #CarolinaFlores, exreina de belleza de Baja California, y su suegra #ErikaMaría, momentos antes de que fuera asesinada a balazos. Una plática que contradice la versión de que el crimen fue provocado por un enojo repentino. #NoticiasImagen pic.twitter.com/6WivCpOKVi — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 24, 2026

Surgen hipótesis

El presunto móvil del crimen, según una nota publicada por Milenio, habría sido porque Erika María 'N' acusaba a Carolina Flores de robarle dinero a su hijo, y habría viajado específicamente para consumar el homicidio.

Por otro lado, según la madre de Carolina, las fricciones entre su hija y la suegra se volvieron insostenibles durante el embarazo de la víctima y llevaron a una distancia emocional que marcó la dinámica entre ambas.

Hasta ahora, las investigaciones del caso continúan.