Álvaro Arbeloa se llena de elogios hacia el Real Betis

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El técnico español Álvaro Arbeloa sabe que su equipo, el Real Madrid no tiene margen de error en la etapa crucial de la Liga Española y es consciente que el duelo ante el Real Betis, de este viernes, no será nada fácil.

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"Es un equipo que consiguió una victoria muy importante el pasado martes. Además, está recuperando jugadores que son de gran importancia", dijo el estratega.

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No escatimó en elogios. "No hace falta explicar la clase de rival que es el Betis, los jugadores que tiene y su grandísimo entrenador, del que tengo un gran recuerdo y cariño. Es un partido de máxima exigencia para nosotros", advirtió.

Sobre la carrera por darle caza al líder Barcelona, dijo: "Nuestro objetivo tiene que ser ganar los seis partidos, independientemente de lo que haga el Barcelona. Queremos tener un gran rendimiento estos seis partidos, seguir creciendo y mejorando muchas cosas que debemos hacer en Liga".

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"No nos preocupamos de otra cosa que no sea ganar el partido ante el Betis. Y cuando pase, nos centraremos en el Espanyol. Mi objetivo es que el Real Madrid gane cada partido que juega. La responsabilidad es salir a ganar cada partido", enfatizó Arbeloa.