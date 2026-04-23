Primer foro del Enade 2026 analiza la seguridad y desarrollo en Guatemala

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Bajo la tesis de que la inseguridad afecta el desarrollo del país, y en consecuencia también impacta en el bienestar de los guatemaltecos, los organizadores del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo – Enade– 2026, llevaron a cabo el primero de una serie de conversatorios y foros, que tendrán como objetivo plantear, discutir y encontrar soluciones sobre la seguridad en Guatemala.

Este primer conversatorio de la vigésima edición del Enade abordó el tema: "Seguridad y Desarrollo en Guatemala". En el mismo se contó con la participación del Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Giovani Martínez y fue moderado por el director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala -FUNDESA-, Juan Carlos Zapata.

De acuerdo con los organizadores del evento, Guatemala se encuentra entre los países medianamente peligrosos de América Latina como demuestran las estadísticas a 2026, que reflejan una tasa de homicidios de 16 por cada 100,000 habitantes, por lo que el tema es de alta importancia para el desarrollo socio económico.

Primer conversatorio de la 20° edición que busca generar el compromiso abordando el tema: “Seguridad y Desarrollo en Guatemala”.



Con la participación del Licenciado Marco Antonio Villeda - @mingobguate y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional - General de División… pic.twitter.com/lnbJpsksOd — FUNDESA (@FUNDESA) April 22, 2026

"Hoy nos reunimos no solo para hablar de seguridad, sino del como la seguridad afecta el desarrollo del país que por ende afecta el bienestar de todos los guatemaltecos. Al Gobierno, le pedimos eficiencia y transparencia en el uso de recursos, que el Ministerio de Gobernación, trabaje más de cerca con el Ministerio de la Defensa en fuerzas combinadas, y al Organismo Judicial y el Ministerio Publico, que tengan el apoyo del sistema de justicia para procesar y no soltar a los criminales. Al sector privado, le pedimos innovación y responsabilidad social, que sigan apoyando a programas como ciudades seguras, Crime Stoppers y otros", afirmó Juan Mini – Presidente del Comité Organizador del Enade.

Mini destacó la urgencia de mejorar la seguridad del país para promover su desarrollo. (Foto: Cortesía/Soy502)



País necesita mejorar seguridad

A decir de Enade, el país necesita avanzar en aspectos como la Reforma del Sistema Penitenciario, celeridad y coordinación interinstitucional, fortalecimiento del Sistema Judicial, respaldo legal a las fuerzas de seguridad, transparencia y responsabilidad informativa y combate a la corrupción interna y fuga de información.

Durante su participación, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, indicó que la meta de su gestión es reducir a la mitad la tasa de los homicidios, es decir, por lo menos a 8 por cada 100 mil habitantes.

Agregó que desde esta perspectiva se deberá reformar completamente el sistema penitenciario. Dentro de ello construir nuevas prisiones que cumplan con los estándares internacionales, no sólo de seguridad, sino que también de rehabilitación.

Según Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, buscan reducir a la mitad la tasa de homicidios. (Foto: Cortesía/Soy502)

"Tenemos que renovar completamente la guardia penitenciaria, tenemos que aumentar el número de policías, pero también tenemos que mejorar las condiciones tanto de los agentes de Policía Nacional Civil como de la Guardia Penitenciaria. A partir de ahí tenemos que mejorar, por ejemplo, temas de tecnología al interno de las cárceles para que el control que haya dentro de las mismas sea mejor y más eficiente", afirmó el funcionario.

Por su parte, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Giovani Martínez, entre otros aspectos, se refirió al apoyo recibido de Estados Unidos para el combate al narcotráfico. Agregó que la cooperación estadounidense se ha traducido en oportunidades de capacitación para que oficiales del ejército nacional se preparen en temas relacionados con inteligencia y en tecnología, en diferentes áreas de las fuerzas de aire, mar y tierra.