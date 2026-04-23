Real Madrid enfrenta al Real Betis sin margen de error

El Real Madrid espera mantener sus opciones de alcanzar al Barcelona cuando enfrente al Real Betis, este viernes en la inauguración de la jornada 32 de la Liga Española.
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Los merengues mantienen sus esperanzas de alcanzar al líder, pese a encontrarse nueve puntos por detrás a falta de seis fechas y 18 puntos por disputarse hasta el final del campeonato.
El Real Madrid, sin los lesionados Éder Militão y Arda Güller, buscará ante el Betis (1:00 p. m.) tres puntos cruciales para seguir manteniendo la persecución a un Barcelona que el miércoles sufrió un duro golpe con la lesión de Lamine Yamal.
Reencuentro
Arbeloa se reencontrará con Manuel Pellegrini 16 años después en el estadio de La Cartuja. Entonces, el hoy técnico del Real Madrid aún vestía de corto y el chileno dirigía desde el banquillo blanco; ahora, el destino los cruza desde orillas distintas, con otros escudos y otras urgencias.
El Betis del chileno Manuel Pellegrini llega al choque tras su balsámica victoria de la pasada jornada en Montilivi ante el Girona (2-3) después de su dolorosa eliminación en cuartos de Liga Europa frente Braga portugués.
Se enfrentará al Real Madrid reforzado por la recuperación para el tramo final de la temporada de su capitán y jugador más diferencial, Isco Alarcón, quien volvió en Montilivi tras cinco meses lesionado