McDonald’s lanza Certamen de Cuentos 2026 para niños

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McDonald's anunció la edición 2026 de su Certamen de Cuentos, iniciativa que se realiza en el marco del Día Internacional del Libro. La convocatoria está dirigida a niños de entre 7 y 12 años en Guatemala.

El tema de este año es "Yo amo la naturaleza", con el objetivo de que los participantes elaboren cuentos originales e inéditos relacionados con el cuidado del medio ambiente y experiencias vinculadas al entorno natural.

El concurso estará habilitado del 23 de abril al 17 de mayo. Los participantes deberán escribir un cuento y entregarlo en el "Buzón de autores" disponible en los restaurantes McDonald's del país. También es posible descargar la hoja de participación en el sitio certamen.mcdonalds.com.gt/.

(Imagen cortesía: McDonald’s)

Las instrucciones establecen que los cuentos deben ser depositados antes del 17 de mayo.

La ceremonia de premiación se realizará en julio. En esta actividad se seleccionará a 8 ganadores. Los reconocimientos incluyen una celebración de cumpleaños para 30 personas en un restaurante McDonald's y la entrega de 30 copias impresas del cuento. Las historias formarán parte de una publicación especial con los relatos seleccionados.

El certamen forma parte de las actividades que la marca desarrolla para promover la escritura en niños y el uso de espacios de participación familiar en sus restaurantes.

Para consultar las bases completas del concurso, está disponible el sitio web: certamen.mcdonalds.com.gt/