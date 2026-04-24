Microbús vuelca tras fuerte impacto en ruta al Pacífico (video)

La imprudente maniobra del conductor hizo que terminara volcado sobre un arriate.
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Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico, en el cruce hacia San Vicente Pacaya, en Palín, Escuintla.
El conductor de un microbús con varios pasajeros realizó una imprudente maniobra que terminó provocando el percance.
Mientras se conducía por el carril derecho, el piloto cruzó de manera abrupta con la intención de tomar el retorno; sin embargo, no se percató de que un pequeño camión venía cerca, por lo que terminaron impactando.
El microbús volcó de manera violenta sobre un arriate.
Varios peatones y conductores se acercaron para auxiliar a los pasajeros que quedaron atrapados dentro del vehículo.
Estas son las imágenes:
Hasta ahora se desconoce el estado de salud de las víctimas.