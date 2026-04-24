¡Atención! Bancos y entidades financieras estarán cerradas este 1 de mayo

Si tienes trámites pendientes, toma en cuenta que el próximo viernes no podrás realizarlos.
OTRAS NOTICIAS: Este será el próximo descanso en Guatemala
La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria autorizó a los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras, cerrar este próximo viernes 1 de mayo, Día del Trabajo.
Asimismo, deja a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar.
Día de asueto
De acuerdo con el Código de Trabajo, decreto No. 1441 del Congreso de la República de Guatemala, el 1 de mayo es catalogado un "día de asueto con goce de salario para trabajadores particulares".
En caso las empresas requieran la presencia de los trabajadores en días festivos, el artículo 128 del código señala que, además del salario que corresponde al día, se debe compensar el tiempo trabajado como horas extras.