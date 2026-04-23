El mejor lugar para trabajar en Guatemala es Bantrab

El Grupo Financiero Bantrab obtuvo, por segundo año consecutivo, el primer lugar del ranking "Great Place to Work en Guatemala", de acuerdo con la medición realizada por la organización Great Place to Work.
Bantrab participa en esta evaluación desde 2017. El ranking se basa en encuestas aplicadas a colaboradores y en la evaluación de prácticas organizacionales relacionadas con el ambiente laboral.
El Grupo Financiero Bantrab cuenta con más de 5 mil colaboradores y 60 años de trayectoria en el país.
Seguros Bantrab también reconocido como "Great Place to Work"
En esta edición del ranking, Seguros Bantrab fue incluida por primera vez y se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional.
Para Seguros Bantrab, la certificación representa el reconocimiento a una filosofía que pone a las personas en el centro de cada decisión.
Ambas instituciones indicaron que continuarán implementando acciones orientadas a sus colaboradores como parte de su gestión interna.