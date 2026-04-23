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El mejor lugar para trabajar en Guatemala es Bantrab

  • Por Content Marketing Soy502
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23 de abril de 2026, 14:00
(Fotografía cortesía: Bantrab)

(Fotografía cortesía: Bantrab)

El Grupo Financiero Bantrab obtuvo, por segundo año consecutivo, el primer lugar del ranking "Great Place to Work en Guatemala", de acuerdo con la medición realizada por la organización Great Place to Work.

Bantrab participa en esta evaluación desde 2017. El ranking se basa en encuestas aplicadas a colaboradores y en la evaluación de prácticas organizacionales relacionadas con el ambiente laboral.

Ser el mejor lugar para trabajar en Guatemala nos llena de orgullo, pero también nos recuerda la responsabilidad que tenemos: seguir construyendo una cultura donde cada persona se sienta valorada
José Antonio Roca
, gerente General de Bantrab

El Grupo Financiero Bantrab cuenta con más de 5 mil colaboradores y 60 años de trayectoria en el país.

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(Fotografía cortesía: Bantrab)

Seguros Bantrab también reconocido como "Great Place to Work"

En esta edición del ranking, Seguros Bantrab fue incluida por primera vez y se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional.

Para Seguros Bantrab, la certificación representa el reconocimiento a una filosofía que pone a las personas en el centro de cada decisión.

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(Fotografía cortesía: Bantrab)

Ambas instituciones indicaron que continuarán implementando acciones orientadas a sus colaboradores como parte de su gestión interna.

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