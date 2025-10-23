Guatemalteco extraditado a EE. UU. por muerte de migrantes en 2021

-

Seis personas se encuentran involucradas en el caso y de ser halladas culpables podrían recibir cadena perpetua y multas de hasta 250 mil dólares.

El guatemalteco Daniel Zavala Ramos de 41 años, fue extraditado a Estados Unidos el pasado martes 21 de octubre para enfrentar cargos relacionados con un accidente de un camión que transportaba al menos 160 inmigrantes, en su mayoría guatemaltecos.

Este jueves 23 de octubre, Zavala Ramos realizará su primera comparecencia ante la Jueza Federal Diana Song Quiroga en Laredo, Texas.

El accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021, dejó más de 50 muertos, incluidos menores no acompañados, y provocó más de 100 heridos.

El accidente dejó más de 100 heridos. (Foto: X/ Isaín Mandujano)

Capturado

Según el informe Zavala Ramos fue detenido en El Boquerón, Guatemala, el 7 de agosto, en cumplimiento de una solicitud de extradición de EE. UU., y entregado a las autoridades estadounidenses el martes 21 de octubre.

La extradición se dio tras una coordinación entre el Departamento de Justicia estadounidense y las autoridades guatemaltecas, derivada de una operación internacional de aplicación de la ley realizada el 9 de diciembre de 2024, en el tercer aniversario de la tragedia.

El guatemalteco Daniel Zavala Ramos fue extraditado a EE.UU el 21 de octubre. (Foto: US Embassy Guatemala)

Además de Zavala Ramos, otras cinco personas enfrentan cargos federales por conspiración para trasladar inmigrantes ilegales, poner vidas en riesgo y causar lesiones graves o muertes.

Entre los acusados se encuentran:

Tomás Quino Canil, 37 años

Oswaldo Manuel Zavala Quino, 25 años

Josefa Quino Canil de Zavala, 43 años

Alberto Marcario Chitic, 32 años

Detenidos en Guatemala el 9 de diciembre de 2024, y Jorge Agapito Ventura, 33 años, arrestado en Cleveland, Texas, el mismo día. Todos permanecen bajo custodia federal a la espera de nuevos procedimientos judiciales.

Además de Zavala Ramos, otras cinco personas enfrentan cargos por trasladar inmigrantes ilegales, poner vidas en riesgo y causar lesiones graves o muertes. (Foto: US Embassy Guatemala)

Según los documentos judiciales, entre octubre de 2021 y febrero de 2023, los acusados habrían coordinado con otros traficantes la movilidad de inmigrantes desde Guatemala hacia Estados Unidos, organizando transporte en camiones, microbuses y a pie, e instruyendo a los migrantes sobre qué decir si eran detenidos.

Además, parte de las operaciones habría incluido el tráfico de menores no acompañados.

Condena

De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar cadena perpetua en prisión federal y multas de hasta 250 mil dólares. La investigación fue liderada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otras agencias estadounidenses, en coordinación con fiscales y autoridades de Guatemala y México.